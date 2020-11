Учительница в Белом доме. Почему Джилл Байден будет необычной первой леди

69-летняя Джилл Байден, супруга победителя президентской гонки в США Джо Байдена и будущая первая леди Америки, похоже, изменит традиционное представление об этой роли. Она уже заявила, что не собирается бросать работу учительницы в школе. Такого в американской истории еще не было.

Впрочем, и такой истории отношений у пары номер один в США тоже не было: 24-летняя девушка из пригорода Филадельфии вышла замуж за сенатора, чьи жена и дочь погибли. И двоих его сыновей от первого брака она воспитала как своих.

В 1987 году Джо Байден впервые попробовал баллотироваться в кандидаты в президенты США от Демократической партии и дал интервью одному из главных телевизионных журналистов Би-би-си Дэвиду Фросту. Временами это интервью переходило в формат обычного душевного разговора. "Никогда не представлял себе, что вот он, Джо Байден, сидит в Овальном кабинете за президентским столом", - делился кандидат в президенты.

Тогда это интервью так и не вышло: дело в том, что в других разговорах с прессой Байден чрезмерно преувеличивал свои заслуги, был на этом пойман - и отказался от гонки.

В октябре 2020 года сын Дэвида Фроста Уилфрид выпустил этот разговор в виде подкаста. И значительная часть той беседы была посвящена личной жизни будущего президента США.

18 декабря 1972 года только что избранный в Сенат 30-летний Байден сидел в кабинете и проводил собеседование с кандидатами на работу в свой аппарат. Раздался телефонный звонок. Звонили полицейские из городка Хокессин, штат Делавэр. Байдену сообщили, что в припаркованный автомобиль, где сидели его жена и трое детей, въехал тягач. Семья объезжала магазины в поисках рождественских подарков.

Его жена Нелия и годовалая дочь Наоми погибли. Двое сыновей, Бо и Хантер, получили тяжелые травмы.

Байден после произошедшей трагедии хотел уйти из Сената и вообще из политики. "Тогда я думал о том, чтобы взять сыновей, уехать в Австралию и постараться забыть, что такое вообще произошло", - вспоминал Байден.

Дэвид Фрост спросил его: сколько времени понадобилось, чтобы прийти в себя после случившегося. "[Нужно было] пройти полный круг, - ответил Байден. - Вот первая одинокая ночь в семейной спальне, вот первое одинокое Рождество, первый снегопад, на который смотришь один, первая поездка на машине…".

Из политики и Сената Джо Байден не ушел, отговорили старшие товарищи по Демократической партии. В интервью он добавил: и десятки тысяч избирателей тоже, они присылали слова поддержки.

"Пройдет год, больше, ты ничего не забываешь, но со временем опять начинаешь улыбаться. Боль не исчезает, она просто остается позади", - говорил он в том интервью.

В 1975 году Байден прилетел в Пенсильванию на семейный ужин, и в зоне прилета его остановила девушка с рекламными проспектами. Неожиданно они разговорились. Потом Байден с двумя братьями ехал домой на машине, и младший сказал: это была моя школьная приятельница, хочешь, я ее приглашу?

Джилл Джейкобс тогда было 24 года.

"Это была любовь с первого взгляда?" - спросил Дэвид Фрост.

"Это была любовь с первого взгляда - и для меня, и для нее!" - ответил Байден.

Будущая первая леди США росла в Уиллоу-Гров - пригороде Филадельфии; в семье, кроме нее, было еще четверо дочерей. Сначала Джилл мечтала о работе в индустрии моды, но вскоре передумала - решила, что продажи ей не интересны.

В 1970-м, когда ей было 19, Джейкобс вышла замуж за Билла Стивенсона - он начинал как футболист, но затем открыл бар Stone Balloon в Делавэре, ставший культовым для своего времени. Там, в частности, начинал карьеру музыкант Брюс Спрингстин. Но уже в 1974-м пара рассталась.

Джилл Джейкобс очень любила литературу, изучала ее в университете, в 1975 году стала бакалавром и начала преподавать в школе.

На предложение Джо Байдена она сказала "да" не сразу. "Такая разница в возрасте [Байден на 8 лет старше] и статусе, - вспоминала она в интервью Vogue. - Я встречалась с парнями в джинсах и футболках с кроссовками, а он пришел на первое свидание в строгом джемпере и мокасинах".

К тому же Джилл не хотелось пристального внимания СМИ, и она не сразу решилась воспитывать сыновей сенатора. Но в итоге все же согласилась, и хотя формально процедуры усыновления не было, она растила сыновей Джо как своих.

В июне 1977 года Джилл Джейкобс и Джо Байден поженились в Нью-Йорке.

Медовый месяц пара провела в Венгрии - за "железным занавесом" времен холодной войны. В 1977-м такое считалось экстравагантным.

В 1981-м у них родилась дочь Эшли.

Свою преподавательскую карьеру Джилл Байден завершать не собиралась. На протяжении тринадцати последующих лет она продолжала преподавать английский и литературу как студентам, так и детям с особенностями развития.

Еще 1987-м, в ходе короткой предвыборной кампании Байдена, она говорила, что если Джо выберут президентом, она не бросит свою работу. Она стала магистром преподавания, а уже в 2000-х получила докторскую степень.

Насколько Джилл Байден берегла свою карьеру, настолько же она поддерживала карьеру своего мужа. Она начала уговаривать его баллотироваться в президенты в 2004 году, когда во главе США был Джордж Буш-младший, а страна воевала в Ираке. Байдены были категорически против той войны.

В 2008-м Джо Байден баллотировался в кандидаты в президенты от Демократической партии, но уступил Бараку Обаме, с которым в течение восьми лет работал вице-президентом.

Джилл Байден стала первой в истории США "второй леди", продолжавшей работать на полной ставке. Она не прекращала преподавать, только уже в колледже в Вашингтоне, а церемониальные обязанности исполняла параллельно. Домашние задания своих учеников Джилл Байден проверяла прямо по пути на какое-нибудь торжественное мероприятие.

Весной 2020 года Джилл Байден взяла отпуск прямо во время семестра, чтобы участвовать в предвыборной кампании мужа. Раньше она так никогда не делала.

Джилл Байден организовывала для своего мужа предвыборные митинги в родных для нее Пенсильвании и Делавэре и сама принимала в них участие. Журналисты отмечали, что она не такой хороший оратор, как ее муж, но зато сразу располагает к себе.

На митинге 3 марта сцену, где стояли супруги Байдены, атаковали активисты-противники молочных продуктов. Нескольких увела охрана, а одну из девушек, пытавшихся прорваться к ее мужу, Джилл Байден сдержала лично.

WATCH: Dr. Jill Biden pushes away an anti-diary protester who jumped on stage and interrupted her husband Joe Biden's rally in Los Angeles https://t.co/C7FfAfbVnr pic.twitter.com/ARtLj0uCmR