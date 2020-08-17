"Учитесь у белорусов защищать демократию": что пишет западная пресса о протестах, Лукашенко и Путине

Невиданный массовый праздник демократии в Минске поместил Беларусь в центр общественного внимания на Западе и отдал белорусам первые полосы многих газет. Комментаторы не скупятся на эпитеты, советы и прогнозы: что делать Западу, как поведет себя российский президент Владимир Путин и сколько осталось Александру Лукашенко возглавлять "последнюю диктатуру Европы".

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Лукашенко напуган, мечется и надеется на Путина, пишут они. Запад обязан помочь белорусам вернуть свободу, не втягивая их в свои геополитические игры с Россией. А американцам и вовсе стоит учиться у них защите демократии к своим президентским выборам: в ноябре на очередной срок баллотируется Дональд Трамп.

Вот что пишут газеты.

Times

"Беларусь — это черная дыра: не только с точки зрения прав человека, но и в нашем мировоззрении. Страна с многосторонне развитым и блестяще образованным населением слишком часто сбрасывается со счетов как "последняя диктатура Европы" — описание верное, но далеко не исчерпывающее", — пишет британская газета.

По ее мнению, Запад равнодушен к белорусским протестам, поскольку в них отсутствует яркий геополитический подтекст. Нет противостояния "проевропейской" и "пророссийской" части общества. Никто не возводит у стелы на Проспекте победителей копий статуи Свободы, как это было на Тяньаньмэнь в 1989-м, нет в Минске и флагов Евросоюза, как в Киеве в 2014-м и в Тбилиси десятилетием раньше.

"Это широкое национальное восстание масс против презрения, жестокости, вранья и расточительства их правителей", — пишет газета.

"Нам пора относиться к странам Центральной и Восточной Европы как к реально существующим местам, населенным реальными людьми, а не фишкам в настольной геополитической игре. Пока мы спорим о судьбах демократии, белорусы рискуют ради нее свободой и жизнью. Они лучше нас понимают наши ценности. Нерешительность покрывает нас позором".

Monde

Ведущая французская газета призывает ЕС положить конец "войне диктатора с собственным народом в самом сердце Европы".

"Для граничащего с Беларусью Евросоюза это не вопрос подъема Минска на восстание или переманивания его в западный лагерь. Это вопрос защиты принципов демократии и верховенства закона, на которых построен ЕС", — пишет газета.

Она призывает 27 стран союза "осудить репрессии и оказать политическую поддержку стремлению граждан к свободным выборам".

Не первый раз у белорусов крадут выборы и не впервые их бьют за то, что им это не нравится, пишет газета.

"Никогда жажда перемен не была столь заметной, а репрессии — столь жесткими, как сейчас. Однако без внешней помощи минская площадь вряд ли сможет в одиночку заставить Лукашенко внять голосу разума", — заключает Le Monde свой призыв к ЕС не оставаться в стороне.

А в другой статье, уже из России, газета рассказывает французам, как противники Путина с замиранием сердца следят за событиями в соседней стране.

"Российская оппозиция не скрывает возбуждения по поводу небольшой революции у соседей. Все — от Алексея Навального до жителей Хабаровска — говорят о том, что поднявшие голову белорусы вернули им надежду".

Надежду на то, что успех мирного протеста позволит навсегда изменить представление россиян о путях смены власти, сформированное пропагандой: либо дворцовый переворот, либо кровавый майдан, хаос и война.

New York Times

По мнению ведущей американской газеты, воскресная массовая акция показала, что Лукашенко не сумел запугать людей насилием и угрозой вторжения НАТО.

"Лукашенко, похоже, посчитал, что раздувание выдуманного военного кризиса на западной границе — лучший способ заручиться поддержкой России в противостоянии с противниками внутри страны", — пишет газета, отмечая решительный разворот в риторике белорусского руководителя, который буквально месяц назад обвинял Кремль в попытке сместить его.

Не первый раз сумасброд Лукашенко решительно разворачивается лицом к Востоку и всем остальным к Западу, и его хаотичное поведение все больше утомляет Путина, пишет газета. Хочет ли он и дальше иметь дело с Лукашенко — открытый вопрос, заключает New York Times.

Washington Post

Американская газета публикует колонку спеца по тиранам из Йельского университета Тимоти Снайдера. Профессор пишет, что белорусы преподали американцам урок защиты демократии к их собственным ноябрьским выборам.

"Нам стоит учиться у людей, которые рисковали собой ради демократии в обстоятельствах намного хуже наших. Белорусы учат нас тому, как в авторитарном хаосе защитить победу на выборах", — пишет он.

Standard

В статье под заголовком "Лукашенко играет мускулами Путина" австрийская газета называет нынешний протест особенным. И раньше белорусы выходили на улицы, как после президентских выборов 2010 года, но теперь к оппозиции присоединились широкие слои населения.

"На этот раз все по-другому. Нынешний протест вышел на новый уровень", — пишет газета.

А вот с Лукашенко все ровно наоборот: он все больше нервничает, а на крупнейший политический кризис своего 26-летнего правления реагирует крайне неуклюже.

Libération

Французская либеральная газета называет Лукашенко последним динозавром советской эпохи и утверждает, что он сильно напуган. Вся надежда — на Путина.

"Захватив Крым, Путин показал, что способен на все. Но готов ли он открывать новый фронт, пока бушуют эпидемия и экономический кризис? И против Беларуси, где, в отличие от Украины, вообще нет антироссийских настроений?" — задается газета вопросом и дает совет Евросоюзу.

"Европа поступает правильно, стремясь наказать санкциями виновных в репрессиях у ее порога. Однако делать это нужно так, чтобы не складывалось впечатление, будто она подстрекает к мятежу ради собственной выгоды".

Gazeta Wyborcza

Лукашенко играет в русскую рулетку и запугивает население: "Оставайтесь верны мне, или я позову русских", — описывает польская газета последний финт белорусского руководителя.

"Лукашенко пугает белорусов российским вторжением. Это — признак отчаяния и растущей неуверенности в самом сердце белорусской власти".

Газета вспоминает, как Лукашенко заигрывал с Западом и ожесточенно защищал суверенитет Беларуси от поползновений Москвы, называя это "логичной и последовательной политикой для диктатора, который не хочет делиться властью с Путиным и становиться его вассалом".

Теперь же Лукашенко сам создает угрозу суверенитету, и "последний защитник независимости Беларуси в мгновение ока оборачивается ее смертельным врагом". Но лишь для того, чтобы удержать власть, пишет газета:

"Обращение за помощью к Путину объясняется не желанием позвать российскую армию в Беларусь в случае, если своя предаст. Это, скорее, демонстрация силы, психологическая атака на колеблющуюся часть номенклатуры и на протестующих".