Удар по Чонгарскому мосту: чем это грозит российской группировке на юге Украины

В ночь на 22 июня ВСУ нанесли удар по мосту через Чонгарский пролив в Азовском море, соединяющему полуостров с Мелитополем, заявили власти аннексированного Крыма и оккупированной части Херсонской области. Какую роль играет этот мост в снабжении российских войск и какие могут быть для них последствия?

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Дорога через Чонгар — кратчайший путь из Крыма в Мелитополь и далее к южному фронту, где идет контрнаступление ВСУ. Назначенный Россией глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что удар по автомобильному мосту был нанесен ночью, "пострадавших нет".

На фото, которые опубликовал глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо, видно, что мост получил серьезные повреждения — сквозная дыра в дорожном полотне.

Сальдо предположил, что обстрел велся ракетами Storm Shadow, о поставках которых в Украину Британия объявила в начале мая.

Движение по автомобильному мосту через Чонгарский пролив было приостановлено, на полуостров можно попасть по дороге через Перекоп, которая находится западнее и также ведет в оккупированную часть Херсонской области.

Через Чонгар проходит и железнодорожный маршрут. Железнодорожный мост расположен к юго-западу от автомобильного, свидетельств о его повреждении нет.

Представитель главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов не стал отрицать причастность ВСУ к удару, но и прямо не заявил об ответственности Киева. "Сейчас продолжается работа — и она будет продолжена. Это планомерная работа сил безопасности, обороны, движения сопротивления, местного населения, ожидающего возвращения украинской законной власти на этих территориях", — сказал он.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать удар по Чонгарскому мосту, хотя обычно он давал политическую оценку ударам по российским объектам, в том числе взрыву на Крымскому мосту через Керченский пролив в октябре 2022 года.

Президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, как следует из сообщений российских СМИ, ни слова не сказали об ударе по Чонгарскому мосту в открытой части заседания Совбеза России, они снова говорили об украинском контрнаступлении.

Корреспондент Би-би-си Илья Абишев о том, чем важен Чонгарский мост для оккупационных войск на юге Украины

"Удар по Чонгарскому мосту, соединяющему захваченные Россией территории Крыма и Херсонской области, сильно напоминает прошлогодние атаки ВСУ на мосты через Днепр. Они продолжались несколько месяцев, пока дорожное полотно не стало полностью непригодным для перемещения техники.

Ударами по Антоновскому мосту и мосту на дамбе Каховской ГЭС украинская армия нарушила снабжение херсонской группировки российских войск и поставила ее перед угрозой изоляции, следствием чего стал отход российских частей на левый берег.

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Как и сейчас, удары по стратегическим мостам сопровождались активизацией действий сухопутных сил. Но есть и различия.

Через Чонгарский мост проходит лишь один из маршрутов снабжения российских войск, часть которых занимает позиции в Херсонской области, а другая занята отражением украинского наступления в Запорожье.

На первый взгляд, возможная потеря этого маршрута не критична для российских группировок — грузы из Крыма могут идти на север через Перекопский перешеек или по железной дороге через тот же Чонгар. Действует и сухопутный коридор из Ростовской области через юг Донбасса, а также морской через порт Бердянска.

Однако в условиях активизации наземных боевых действий, когда потребность в поставках оружия и боеприпасов на передовую резко возрастает, любой логистический сбой чреват серьезными осложнениями.

Так, путь из Джанкоя в Мелитополь, если ехать окольным путем через Армянск, удлиняется на 150 км, то есть примерно втрое. Доставка по железной дороге — не всегда оптимальное решение, потому что те же боеприпасы потом все равно надо перегружать. Сухопутного коридора со стороны Таганрога может оказаться недостаточно для снабжения 150-тысячной российской армии на юге Украины.

Нужно учитывать еще два фактора.

Во-первых, у других маршрутов снабжения тоже есть уязвимые места. Например, железнодорожная ветка из Крыма в Мелитополь тянется по дамбе через залив Сиваш, а дорога через Армянск тоже местами проходит через мосты.

Во-вторых, военные эксперты по-прежнему не исключают возможности форсирования украинскими войсками Днепра в Херсонской области, а из-за обмеления Каховского водохранилища — и в Запорожской. В такой ситуации военных грузов российским войскам на левобережье потребуется еще больше, а любая задержка с их доставкой будет чревата большими неприятностями".