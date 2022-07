Удар по колонии с пленными украинскими военными в Еленовке: что известно

В результате обстрела колонии в поселке Еленовка, где содержатся украинские военнопленные, в том числе защитники мариупольского завода "Азовсталь", погибли 53 человека, утверждают представители самопровозглашенной ДНР. Еще 75 человек, по их данным, получили ранения. Украина заявила, что удар по колонии целенаправленно нанесла российская армия, чтобы обвинить Киев в совершении военных преступлений.

Минобороны России в своей утренней сводке заявило, что по следственному изолятору в Еленовке под Донецком, где содержатся пленные украинские военнослужащие, в том числе из "Азова", был нанесен удар — якобы из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

"Погибло 40 и ранено 75 военнопленных украинцев. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили восемь сотрудников изолятора", — утверждалось в заявлении. Еще раньше об ударе сообщили представители самопровозглашенной ДНР.

После этого государственный телеканал "Россия 24" показал кадры — как утверждается, разрушенного корпуса колонии. На них видна пробитая крыша и покореженные железные двухярусные кровати.

Сотрудник ВГТРК Андрей Руденко в своем телеграм-канале опубликовал видео, на котором видны обгоревшие тела погибших и оторванные конечности, а корреспондент РИА Новости показал то, что агентство назвало обломками ракеты HIMARS, якобы найденными на месте удара по колонии.

Украинская сторона долгое время никак не комментировала эти утверждения. Затем появилось заявление Генштаба вооруженных сил Украины.

Там в свою очередь утверждают, что российские военные совершили прицельный артиллерийский обстрел колонии с украинскими военнопленными, чтобы обвинить Украину в совершении военных преступлений, а также скрыть пытки заключенных и убийства, которые там совершались.

Вооруженные силы Украины не ведут обстрелов гражданской инфраструктуры, а тем более мест, где содержатся военнопленные, сказано в пресс-релизе. Артиллерийских ударов в районе Еленовки, по утверждению Генштаба, украинские военные не наносили. Украинские военные не прокомментировали возможное число погибших.

Russia has committed another petrifying war crime by shelling a correctional facility in the occupied Olenivka where it held Ukrainian POWs. I call on all partners to strongly condemn this brutal violation of international humanitarian law and recognize Russia a terrorist state.