Министерство обороны России заявило, что в результате удара по Краматорску в ночь на воскресенье было убито 600 украинских военных — в Москве это называют "операцией возмездия" в ответ на обстрел военного общежития в Макеевке в новогоднюю ночь. Однако корреспонденты западных СМИ не нашли в Краматорске никаких свидетельств массовой гибели украинских военных, а в Киеве утверждения министерства обороны России назвали ложью и "информационной операцией".

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Данные о том, что в ночь на 8 января по Краматорску был нанесен удар, подтверждают не только российские военные, но и украинские власти. Мэр города Александр Гончаренко утром написал у себя в "Фейсбуке" о восьми поврежденных жилых многоэтажках и о двух учебных заведениях. По его словам, жертв среди мирного населения не было. О погибших и раненных военных он ничего не сообщил.

Позднее российское министерство обороны выступило с заявлением, в котором назвало обстрел Краматорска "операцией возмездия". Оно пояснило, что это был ответ на "преступный удар киевского режима" в ночь на 1 января по общежитию в Макеевке, где располагались российские военные.

После удара по Макеевке украинская сторона заявила об уничтожении до 400 мобилизованных российских солдат, находившихся в здании ПТУ. Москва признала гибель 89 военных — это самые большие за время войны единоразовые потери российской армии, о которых говорили в минобороны РФ.

Спустя неделю минобороны России сообщило, что военным якобы удалось ударить по общежитиям в Краматорске, где располагались украинские военные.

"В результате массированного ракетного удара по данным пунктам временной дислокации подразделений ВСУ уничтожено более 600 украинских военнослужащих", — заявил в воскресенье представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Эти данные категорически опроверг представитель Восточной группы войск ВСУ Сергей Череватый, который усомнился в самой способности армии РФ точно поражать цели.

"Это информационная операция Министерства обороны Российской Федерации в ответ на успешные действия Вооруженных сил Украины по разгрому их крупных скоплений личного состава, их складов, логистики с помощью наших высокоточных систем уничтожения. У них нет такой возможности", — сказал Череватый.

"Никаких признаков крупных человеческих жертв"

О том, что на месте российских ударов в Краматорске не замечено следов гибели большого числа людей, сообщают и корреспонденты сразу нескольких иностранных изданий, работающие в регионе.

"Группа CNN не видела никаких признаков крупных человеческих жертв в районе происшествия. В самом Краматорске и его окрестностях нет какой-либо необычной деятельности, включая окрестности городского морга", — сообщили журналисты американской телекомпании.

В двух общежитиях в Краматорске, где, по утверждениям минобороны РФ, временно находились украинские военные, побывали также корреспонденты агентства Рейтер. "Судя по всему, ни одно из [зданий] не подверглось прямому ракетному удару и не было серьезно повреждено, — пишут журналисты. — Там не было никаких явных признаков того, что там жили военные, останков людей и следов крови".

Находящийся в Краматорске корреспондент финского национального вещателя Yle Антти Куронен опубликовал у себя в "Твиттере" фотографию одного из пострадавших от обстрела строений, написав следующее: "Я нахожусь здесь, и как-то это странно, что здание даже не утеплено, а местные жители не видели никаких машин скорой помощи".

Toinen ohjus iskeytyi näiden vanhojen autotallien edustalle. Täytyy sanoa, että tässä vaiheessa luotan enemmän omiin havaintoihini ja Ukrainan lausuntoihin, kuin Venäjän puolustusministeriön väitteeseen yli 600 kuolleesta ukrainalaissotilaasta. pic.twitter.com/k3xR9s2nNS — Antti Kuronen (@YLEKuronen) January 8, 2023

Журналист уточнил, что прошлой ночью слышал взрывы, когда удар пришелся, как он отмечает, и по месту, которое видно на фотографии. "Около школы — огромный кратер (возможно [последствия удара при помощи] зенитно-ракетного комплекса С-300). Попадание не прямое. Военные побывали здесь утром, и по их словам, здание было пустым".

Куронен добавляет, что другая ракета ударила по старым гаражам, фотографию которых он также публикует. "Должен сказать, что в данный момент я верю своим наблюдениям и заявлению Украины больше, чем утверждению минобороны РФ о том, что убиты более 600 украинских солдат", — отмечает Куронен.

Сомневаются даже российские "военные блогеры"

В правдивость сообщений министерства обороны РФ не верят также некоторые авторы популярных российских милитаристских телеграм-каналов.

В их числе канал Grey Zone, который считают близким к "ЧВК Вагнера". "Разрушений от удара VOZмездия, как и в случае с ударом по ПТУ №47 (а также общежитию), — не обнаружено. Но не следует вешать нос, так как пункт принятия решений укронацистов, видимо, находится на самом деле в гараже", — иронизирует автор канала в своем разборе фотографий с места обстрелов в Краматорске.

Авторы канала "Военный осведомитель" (которых перепостил "Рыбарь" — один из самых популярных "военных блогеров") дали своему сообщению об обстреле Краматорска красноречивый заголовок "Поговорим об "очковтирательстве".

"Ракетные удары в ночь на 8 января пришлись на 28-е и 47-е училища в Краматорске, где были расквартированы солдаты противника, — пишет автор сообщения. — Как можно видеть по результатам с места, прямых попаданий по зданиям добиться так и не удалось — ракеты попали либо в землю рядом, либо в соседние гаражи, выбив стекла и повредив облицовку училищ".

По утверждению "Военного осведомителя", "не ясно, кто и по какой причине решил, что внутри погибло сразу 600 украинских солдат, если здание на самом деле так и не было поражено (даже остался гореть свет)". "Вместо настоящего уничтожения личного состава противника, что и стало бы достойным ответом, была выдумана исключительно медийная операция возмездия", — утверждает автор поста.

Опровергая сообщение России о масштабных жертвах среди украинских солдат, представитель ВСУ Сергей Череватый сравнил его с предыдущими заявлениями российской армии об уничтожении имеющихся у Украины высокоточных систем залпового огня HIMARS. "Эта информация так же верна, как и данные о том, что она уничтожила все наши HIMARS", — сказал представитель ВСУ.

"Уничтожили" больше HIMARS, чем получила Украина

Несколько дней назад в своей сводке о событиях на фронте министерство обороны России сообщило, что около Краматорска якобы были "уничтожены две пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS производства США". По данным России, именно при помощи этих HIMARS был нанесен удар по ПТУ в городе Макеевка в новогоднюю ночь.

С лета прошлого года, когда Украина впервые получила HIMARS от США, Москва постоянно заявляет об их уничтожении — причем, если ориентироваться на сводки минобороны РФ, России удалось поразить даже больше таких систем, чем их было передано Киеву.

По данным на начало 2023 года, Украина получила от США только 20 HIMARS, а минобороны РФ отчиталось об уничтожении порядка 35.

Представители американской администрации заявляли журналистам, что, по их данным, за время войны Россия не смогла уничтожить ни одной установки HIMARS. Эти утверждения также повторяли и власти Украины.