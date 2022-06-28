Количество погибших в результате ракетного удара по торговому центру выросло до 20 человек. Российские власти признали атаку, но утверждают, что не целились в ТЦ, который, по их словам, в то время вообще не работал. Мировые лидеры осудили действия РФ, а Владимир Зеленский назвал Россию “государством-террористом”.

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Первые сообщения об ударе по торговому центр “Амстор” в городе Кременчуг в центральной части Украины появились около 17:30 в понедельник, 27 июня. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в тот момент в здании могло находиться более 1000 человек. В торговом центре начался пожар, тушение которого продолжалось несколько часов.

По последним данным украинской стороны, в результате удара погибли не менее 20 человек, 59 получили ранения. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, власти также получили “более 40 заявлений от родственников без вести пропавших, которые могли находиться при обстреле в торговом центре”. Мэр Кременчуга объявил трехдневный траур по погибшим в результате ракетного удара.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов вечером в понедельник сообщил, что всего по городу было выпущено две ракеты. Одна попала в торговый центр, другая – в местный стадион. По данным Данилова, речь идет о ракетах Х-22, запущенных с российских самолетов. Такие же сведения приводит командование украинских ВВС.

Зеленский после ракетного удара по ТЦ в Кременчуге назвал Россию “государством-террористом”: "Сегодняшний российский удар по торговому центру в Кременчуге – это один из самых дерзких террористических актов в истории Европы [...] Каждый в мире должен знать, что покупать или перевозить российскую нефть, сохранять связи с российскими банками, платить налоги и пошлины российскому государству – это значит давать деньги террористам".

“Агентство” обращает внимание, что российские федеральные телеканалы вчера проигнорировали события в Кременчуге. Государственные агентства сообщили о ракетном ударе спустя несколько часов. В провластных СМИ и Telegram-каналах атаку на торговый центр стали сравнивать с Бучей и называть “постановкой”, “провокацией” и “фейком”.

С аналогичных позиций выступил и заместитель представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Дипломат написал в Twitter: “Похоже, мы имеем дело с новой провокацией в стиле Бучи. Надо подождать, что скажет наше Минитерство обороны, но уже слишком много бросающихся в глаза нестыковок. Это именно то, что нужно киевскому режиму, чтобы держать фокус внимания на Украине перед саммитом НАТО”.

Сегодня события в Кременчуге действительно прокомментировало Минобороны РФ. Военное ведомство признало, что российская армия нанесла “удар высокоточным оружием воздушного базирования по ангарам с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами в районе Кременчугского завода дорожных машин. <...> Детонация хранившихся боеприпасов к западному оружию вызвала пожар в расположенном рядом с территорией завода не функционировавшем торговом центре”.

Заявления российского Минобороны о том, что торговый центр был закрыт, опровергаются многочисленными видео с места событий и рассказами очевидцев. Более того, магазины, находившиеся в ТЦ, не сообщали в соцсетях о том, что не будут работать в понедельник.

Ракетный удар по ТЦ “Амстор” осудили лидеры “Большой семерки”, собравшиеся на саммит в Германии. Евросоюз назвал случившееся “еще одним гнусным актом в серии нападений на гражданское население и гражданскую инфраструктуру со стороны Вооруженных сил России”. Президент Франции Эммануэль Макрон считает ракетный удар по Кременчугу “военным преступлением”.