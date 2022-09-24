Удар по Запорожью: погибший и семеро раненых

Войска РФ ночью 24 сентября ударили по Запорожью. Есть жертвы.

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Как сообщил и.о мэра Запорожья Анатолий Куртев, известно о пяти прилетах по городу. Пострадали объекты инфраструктуры.

Глава Запорожской ОВА Александр Старух уточнил, что в результате удара по Запорожью загорелся жилой дом.

"Вражеская ракета попала в жилищный сектор областного центра и вызвала пожар в многоэтажном доме. К сожалению, один человек погиб, семь человек ранены", — отметил он.

Пострадавшим предоставили медицинскую помощь.

На месте работают аварийные службы.

Напомним, в ночь на 23 сентября российские войска выпустили по Запорожью около десяти снарядов.