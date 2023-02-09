Угнанный из Таллинна внедорожник Toyota Land Cruiser найден в Латвии

Латвийская полиция обнаружила угнанный из Таллинна внедорожник во вторник вечером в окрестностях Валмиеры.

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Об этом BNS сообщила пресс-служба Пыхьяской префектуры. Автомобиль Toyota Land Cruiser 2020 года выпуска был похищен от частного дома в Таллинне около трех часов ночи во вторник.

Кража была обнаружена на следующее утро владельцем транспортного средства, который сам находился в отпуске за границей, но следил за домом с помощью камеры наблюдения. На видеозаписи видно, как двое мужчин в масках подходят к автомобилю, заводят его и уезжают.

Эстонская полиция сообщила о краже коллегам в соседних странах. Вскоре из латвийской полиции поступила информация о том, что автомобиль найден брошенным в Валмиере.

Преступники, укравшие автомобиль из Таллинна, до сих пор разыскиваются.