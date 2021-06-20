Угрозы Лукашенко исполняются: возможен и худший сценарий

Похоже, угрозы Александра Лукашенко наводнить Литву нелегальными мигрантами сбываются. В Литве в этом году задержаны больше 400 нелегальных мигрантов, сообщили пограничники.

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По данным СОГГ, в этом году из Беларуси в Литву пробрались 405 нелегальных мигранта (в 5 раз больше, чем за весь 2020 год). В основном это граждане Ирака. Министр внутренних дел Агне Билотайте сказала, что рост нелегальных мигрантов — это сознательная политика режима против Литвы. По ее словам, это начало гибридной войны.

В конце мая Лукашенко заявил, что больше не будет останавливать нелегальных мигрантов на границе с Литвой. Глава СОГГ Рустам Любаев сказал, что в Минске может быть около 1500 нелегальных мигрантов, которые хотят попасть в ЕС.

"Я думаю, это попытка показать свою позицию не только Литве, но и ЕС, может, так пытаются добиться диалога", — сказала Билотайте. По словам министра, пока ситуация находится под контролем, но если потребуется на помощь призовут армию. Билотайте сказала, что помочь в борьбе с нелегальной миграцией может помочь забор на границе и системы наблюдения. Эксперт по миграции Аудра Сипавичене не исключает, что проблема нелегальной миграции может стать более массовой.

"Эта угроза или, может быть, даже шантаж, — не новое явление. И Турция этим пользовалась, и Ливия, и Албания. Неясно, как далеко готов зайти Лукашенко. Если их еще как-то поддержит Россия, то тогда действительно наплыв будет очень большим, ведь в России и Беларуси очень много нелегальных мигрантов. Если раньше Беларусь следила, чтобы они не переходили границу, то теперь этого не делает", — сказала Сипавичене.

"Хорошо, что в Беларуси нет лагерей для беженцев, откуда их могли бы выпустить. Поэтому в ближайшее время их не будет много, но в будущем возможно", — сказала она. По ее словам, Литва должна показать что может справиться с шантажом и тут лучшая мера борьбы — депортация мигрантов.

"Наилучшая превенция — депортация. Тогда мигранты будут знать, что эта страна не годится, и будут выбирать другую, если конечно они сами сюда едут, а не с чьей-то подачи. Если выясняется, что кому-то не полагается убежище, то предлагается добровольная депортация", — сказала Сипавичене. По словам Билотайте, Литва не может просто так вернуть этих людей, следует выполнять соответствующие процедуры, кроме того, некоторые мигранты используют Литву для транзита, а из нее едут дальше: "Все эти процедуры не такие легкие, мы не можем просто взять и вернуть. Все выглядит так: у людей обычно нет документов, надо выяснить их личность, если они просят убежища, тут подключаются другие процедуры, надо выяснить, полагается ли оно просителю".