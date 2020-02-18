Украина эвакуирует своих граждан из Уханя

Глава МВД Украины отметил, что кроме украинцев из Китая спецрейсом в Украину вывезут немца и россиянина. Он подчеркнул, что поддерживает помощь гражданину РФ, так как до этого российский самолет эвакуировал украинца.

Украина во вторник, 18 февраля, специальным рейсом эвакуирует своих граждан из китайского города Ухань, являющегося центром распространения коронавируса COVID-19. Об этом 17 февраля в эфире украинского телеканала ICTV сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Самолет, на борту которого будет около ста человек, включая 65 эвакуированных пассажиров, приземлится "в одном из аэропортов страны", после чего все находящиеся на борту пройдут обязательный 14-дневный карантин.

Помимо граждан Украины, на борту самолета будут представители других стран, в частности, по словам Авакова, гражданин Германии и гражданин России. "Я полностью поддерживаю (эвакуацию россиянина. - Ред.), потому что до этого российский самолет забрал нашего украинца", - заявил Аваков.

Германия и Россия несколькими рейсами уже вывезли своих граждан из Уханя. Вывезенные российскими военно-транспортными самолетами Ил-76МД министерства обороны России граждане РФ и нескольких других государств, в том числе один украинец, помещены на карантин в Тюменской области.