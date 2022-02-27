Украина формирует Интернациональный легион

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о формировании Интернационального легиона. В нем смогут служить иностранные добровольцы, готовые помочь украинцам в войне, передает издание Украинская правда.

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Издание отмечает, что иностранцы и лица без гражданства имеют право вступить в Вооруженные Силы Украины по контракту на добровольной основе. Чтобы подать заявку, необходимо обратиться в посольство Украины.

Глава Национальных вооруженных сил Латвии (НВС) Леонидс Калниньш ранее заявил, что в Латвии нужно изменить регламент, подразумевающий уголовную ответственность за участие в военном конфликте за пределами Латвии. Тогда в качестве добровольцев на помощь Украине могли бы отправиться земессарги.

В Литве министр обороны Арвидас Анушаускас указал, что добровольцы должны получить соответствующие разрешения у Украины. В противном случае они могут быть задержаны по подозрению в деятельности на стороне России.

Ранее президент России Владимир Путин предостерег другие страны от вмешательства, пригрозив ответом, который "приведет к таким последствиям, каких они в своей истории не видели".