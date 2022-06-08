Украина хочет купить у Израиля систему "Железный купол"
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

По словам посла в Тель-Авиве, израильская передовая разработка поможет защитить гражданских лиц в Украине. Впрочем, сделку оценивают как маловероятную.

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Киев хочет приобрести израильскую систему противоракетной обороны "Железный купол". Об этом сообщает издание The Jerusalem Post со ссылкой на посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука.

"Нам нужна помощь Израиля… Нам нужна военно-техническая поддержка; нам нужен "Железный купол", который позволит нам спасти наших мирных женщин и детей от обстрелов российских ракет на нашей территории", — сказал Корнийчук. Он также уточнил, что Украина не просит передать систему в дар, а готова ее приобрести.

Посол Украины также рассказал о своем разочаровании от того, что Израиль не предоставил его стране достаточную поддержку и отказался лечить украинских солдат в местных больницах. Корнийчук обратил внимание и на то, что "Украина практически полностью удалена из израильской прессы". "Значит, войны больше нет", — подытожил посол.

Как отмечает The Jerusalem Post, Израиль вряд ли продаст "Железный купол" Украине или какой-либо другой стране. Это связано с подписанными с США соглашениями, касающимися экспорта оборонной продукции, и международными обязательствами по контролю над экспортным рынком оборонной продукции страны.

"Железный купол" — разработанная в Израиле система противоракетной обороны, считающаяся одной из наиболее передовых в мире. После начала российского вторжения Израиль придерживается нейтралитета. Ранее премьер-министр страны Нафтали Беннетт предлагал свои услуги в качестве посредника в переговорах между Россией и Украиной. В начале мая власти страны раскритиковали заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что среди предков Гитлера могли быть евреи.

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