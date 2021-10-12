Украина и ЕС подписали соглашение о едином авиационном пространстве и обсудили возможности поставки газа
Foto: AFP/Scanpix/LETA

На саммите Украина — ЕС во вторник, 12 октября, стороны подписали соглашение о едином авиационном пространстве и ряд других документов, в том числе — об участии Украины в программах "Горизонт Европы" и "Креативная Европа". Об этом сообщил во время брифинга президент Украины Владимир Зеленский.

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Программа "Горизонт Европы" — научно-исследовательская программа ЕС длительностью семь лет. Объем ее финансирования составляет около 100 млрд евро. Цель программы — решение глобальных проблем и содействие промышленной модернизации.

Программа "Креативная Европа" направлена на развитие культурной и креативной индустрии в европейских странах.

Варианты поставки газа в Украину из Европы

Другой важной темой саммита Украина — ЕС стало обсуждение возможных сценариев для поставок газа с территории ЕС в Украину. "Я понимаю беспокойство по поставкам газа, и Еврокомиссия совместно с украинскими экспертами сейчас изучает различные сценарии, как обеспечить достаточное снабжение Украины", — заявила в этой связи в Киеве глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Одним из возможных сценариев мог бы стать риверс газовых поставок с территории Словакии.

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Затронув тему вооруженного конфликта на востоке Украины, фон дер Ляйен высказала мнение, что Россия должна взять на себя ответственность за его мирное урегулирование "как сторона конфликта".

"Что касается Крымской платформы — мы направили наших сотрудников на юго-восток Украины, чтобы они сами увидели, какая помощь там необходима", — добавила глава Еврокомиссии.

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Deutsche Welle

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