Украина и Россия подпишут в Турции соглашение о транспортировке зерна через Черное море

Украина и Россия в пятницу, 22 июля, подпишут в Турции соглашение о транспортировке зерна через Черное море, сообщили в четверг представители бюро президента Турции. Об этом пишет агентство LETA.

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"Церемония подписания соглашения о транспортировке зерна, в которой примут участие президент Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, пройдет [в пятницу] с участием Украины и России", — говорится в сообщении бюро президента Турции.

Первые с марта прямые переговоры между военными делегациями противоборствующих сторон, в которых на прошлой неделе в Стамбуле приняли участие представители Турции и ООН, подготовили первоначальный план выхода из тупика.

Россия начала полномасштабную войну против Украины в феврале и захватила одни черноморские порты, одновременно бомбя другие, в том числе главный украинский порт для экспорта зерна в Одессе.

Украина также заминировала некоторые порты, чтобы защититься от нападения России.

Сельскохозяйственный сектор Украины является важным источником зерна для мировых рынков, особенно на Ближнем Востоке и в Африке, где ситуация с обеспечением продовольствия особенно напряженная.