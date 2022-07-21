Украина и Россия подпишут в Турции соглашение о транспортировке зерна через Черное море
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Украина и Россия в пятницу, 22 июля, подпишут в Турции соглашение о транспортировке зерна через Черное море, сообщили в четверг представители бюро президента Турции. Об этом пишет агентство LETA.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Церемония подписания соглашения о транспортировке зерна, в которой примут участие президент Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, пройдет [в пятницу] с участием Украины и России", — говорится в сообщении бюро президента Турции.

Первые с марта прямые переговоры между военными делегациями противоборствующих сторон, в которых на прошлой неделе в Стамбуле приняли участие представители Турции и ООН, подготовили первоначальный план выхода из тупика.

Россия начала полномасштабную войну против Украины в феврале и захватила одни черноморские порты, одновременно бомбя другие, в том числе главный украинский порт для экспорта зерна в Одессе.

Украина также заминировала некоторые порты, чтобы защититься от нападения России.

Сельскохозяйственный сектор Украины является важным источником зерна для мировых рынков, особенно на Ближнем Востоке и в Африке, где ситуация с обеспечением продовольствия особенно напряженная.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Время выходить на глобальный рынок автозапчастей
Один день в будущем: что ждет гостей Vizium
Kак продавцы запчастей из Риги завоевывают покупателей из Великобритании и Израиля
Таинственный мир цирка в Вентспилсе: человек-лягушка и настоящий комедиант
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
Разные магазины для разных покупателей. Как работает на eBay компания ProTuning.com
Не упустите шанс попробовать продажи на маркетплейсе с 142 млн покупателей