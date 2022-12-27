Украина инициирует процесс исключения России из ООН

Украина в понедельник призвала государства — члены ООН рассмотреть вопрос о легитимности пребывания Российской Федерации в Организации Объединенных Наций и в качестве постоянного члена ее Совета Безопасности. Об этом говорится в заявлении МИД Украины, сообщает "Радио Свобода".
Как утверждается в документе, с точки зрения международного права вопрос статуса государства — члена ООН, которым пользуется Россия, с момента распада СССР в декабре 1991 года остается неурегулированным. "Российская Федерация заняла кресло постоянного члена Совбеза ООН в обход установленных Уставом ООН процедур. Это произошло на основании простого письма президента РСФСР Бориса Ельцина на имя Генерального секретаря ООН", — отмечается в заявлении украинского МИД. Там подчеркивается, что в Уставе ООН, в частности в статье, где перечислены страны — постоянные члены Совета Безопасности, Россия не упоминается.
Как говорится в заявлении, принятие любой страны в члены ООН осуществляется Генассамблеей по рекомендации Совета Безопасности, однако в отношении России такой процедуры не было и ее членство в самой ООН и в Совбезе в качестве страны — правопреемника СССР основано по сути лишь на молчаливом соглашении других стран организации.
Также МИД Украины ставит под сомнение право России быть членом ООН на основании того, что, согласно Уставу ООН, участвовать в работе организации могут только миролюбивые государства, Россия же ведет агрессию против Украины и применяла силу против других стран.
Реакции России и других стран на заявление МИД Украины пока нет. Ранее представители стран Запада, в том числе США, неоднократно заявляли, что юридического механизма лишения России места в Совете Безопасности нет.
- Украина и Беларусь стали государствами — основателями ООН еще в 1945 году как советские республики — УССР и БССР. Другие бывшие республики СССР были приняты в ООН согласно предусмотренной процедуре — кроме России, к которой перешло место, занимавшееся самим СССР. Это произошло после того, как подобный шаг поддержали в декабре 1991 года страны — члены СНГ. "Членство Союза Советских Социалистических Республик в Организации Объединенных Наций, включая Совет Безопасности и все другие органы и организации системы Организации Объединенных Наций, продолжается Российской Федерацией (РСФСР) при поддержке стран Содружества Независимых Государств. В этой связи прошу использовать в Организации Объединенных Наций название "Российская Федерация" вместо названия "Союз Советских Социалистических Республик", — говорилось в письме Ельцина Генсеку ООН от 24 декабря 1991 года. Возражений в ООН не последовало, при этом формального голосования о подтверждении полномочий России не проводилось.
- Согласно Уставу ООН, "член Организации, систематически нарушающий принципы, содержащиеся в настоящем Уставе, может быть исключен из Организации Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности"; на практике такого никогда не происходило (Тайвань, официально именующий себя Китайской Республикой, лишился места в Совете Безопасности и в ООН, уступив его КНР, поскольку страны — члены Совбеза приняли решение считать легитимными властями Китая именно власти КНР, а не Тайваня — то есть речь не шла об исключении из ООН государства как такового).
- СССР был исключен из Лиги наций в 1939 году после его агрессии против Финляндии, однако у этой организации были иные по сравнению с ООН правила приобретения и утраты членства.