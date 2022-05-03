Украина: на Ровенщине в ДТП с бензовозом погибли 16 человек
Foto: Національна поліція України

В Ровенской области произошла дорожная авария с участием бензовоза, маршрутного автобуса и легковушки. Погибли 16 человек, еще шесть пострадали, сообщает Нацполиция во вторник 3 мая.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Указано, что автомобили столкнулись около 19:20 на автодороге Киев-Чоп в районе села Сытное Дубенского района. В результате столкновения транспортные средства загорелись.

На место происшествия выехал начальник полиции области Алексей Камышанский, работают следователи. Движение по автодороге Киев-Чоп на этом участке перекрыто полностью.

Украина: на Ровенщине в ДТП с бензовозом погибли 16 человек
Foto: Національна поліція України
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Голосуй за самое лучшее поздравление ко Дню матери
Устойчивость бизнеса — "зубная боль" или возможность?
Будь #смарт-магазином — путь к порядку в каждом интернет-магазине
За кулисами Wolt: кто заботится о качестве сервиса
Влияние изменения климата на развитие отраслей в Латвии: кого затронет больше всего?
Будь #смарт-магазином — безопасные способы оплаты для интернет-магазина
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Дом для дня сегодняшнего и будущего: как жить ответственно