Украина: на Ровенщине в ДТП с бензовозом погибли 16 человек

В Ровенской области произошла дорожная авария с участием бензовоза, маршрутного автобуса и легковушки. Погибли 16 человек, еще шесть пострадали, сообщает Нацполиция во вторник 3 мая.

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Указано, что автомобили столкнулись около 19:20 на автодороге Киев-Чоп в районе села Сытное Дубенского района. В результате столкновения транспортные средства загорелись.

На место происшествия выехал начальник полиции области Алексей Камышанский, работают следователи. Движение по автодороге Киев-Чоп на этом участке перекрыто полностью.