Украина национализировала пять стратегически важных компаний

Среди предприятий, национализированных властями Украины, — фирмы Игоря Коломойского и Вячеслава Богуслаева, которого обвиняют в коллаборационизме.

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Президент Украины Владимир Зеленский поручил национализировать пять стратегически важных предприятий страны — часть из них связана с бизнесменами, против которых в Украине ведутся различные следственные действия. Информацию об отчуждении активов АО "Мотор Сич", ЧАО "Запорожтрансформатор", ЧАО "АвтоКрАЗ", ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта" подтвердил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов на брифинге в понедельник, 7 ноября.

По словам Данилова, решение было принято 5 ноября на заседании ставки верховного главнокомандующего под председательством президента Украины Владимира Зеленского в соответствии с законами Украины об обороне и о правовом режиме военного положения. "Изъятые активы приобрели статус военного имущества, их управление передано министерству обороны Украины", — указывает спикер СНБО. По окончании действия военного положения они могут быть возвращены собственникам.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что все пять отчужденных предприятий "будут работать для удовлетворения оборонных потребностей государства в режиме 24/7".

Компании опальных бизнесменов

Среди национализированных компаний значится АО "Мотор Сич", президентом которого является бывший политик и депутат Верховной рады Вячеслав Богуслаев. В конце октября украинские спецслужбы провели у него в доме обыски по подозрению в коллаборационизме, позднее суд арестовал бизнесмена на два месяца.

Осенью обыски прошли и у предпринимателя Игоря Коломойского в связи с делом о завладении имуществом и средствами ПАО "Укрнафта". При этом СМИ отмечали, что владевший 42% акций компании бизнесмен не является обвиняемым. Однако в 2021 году Коломойский был внесен в санкционные списки США "в связи с его причастностью к масштабным коррупционным преступлениям".

В начале ноября Игоря Коломойского заочно арестовали в России — суд Казани обвиняет его и украинского бизнесмена Геннадия Боголюбова, совместно с которым Коломойский владеет 60% акций ПАО "Укртатнафта", в краже 800 тысяч тонн нефти на сумму более 400 млн долларов.

Антикремлевская национализация

Верховная рада в апреле одобрила закон о национализации имущества россиян, а также тесно связанных с Россией граждан других стран, которые публично отрицают войну России против Украины и одобряют действия российских сил в Украине. Он предусматривает принудительное изъятие российского имущества без каких-либо компенсаций.

Национализация имущества компаний, находящихся под влиянием Кремля, идет с начала войны не только в Украине. В Германии в сентябре под полный контроль государства перешел Uniper — крупнейший немецкий импортер российского газа. До этого немецкая "дочка" российского "Газпрома", Gazprom Germania, была передана под управление немецкому Федеральному сетевому агентству — при этом в апреле российский концерн сам прекратил участие в германской компании.