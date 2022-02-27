Украина направила иск против России в Гаагский трибунал

В связи с военной агрессией России в отношении Украины в Международный суд ООН в Гааге был передан иск с требованием привлечь Кремль к ответственности. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, пишет "Дождь".

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"Требуем привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии. Просим суд немедленно приказать РФ прекратить военные действия и назначить слушания на следующей неделе", — написал Зеленский на своей странице в социальной сети Twitter.

Україна офіційно направила позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі. Вимагаємо притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду для виправдання агресії. Просимо суд негайно наказати РФ припинити військові дії та призначити слухання вже наступного тижня. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 27, 2022

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале "военной спецоперации" на территории Украины, чтобы провести "демилитаризацию и денацификацию". Путин указал на "издевательства и геноцид" в отношении жителей Донбасса. Президент РФ также сказал, что ответственность за жертвы будут нести украинские власти.

Путин повторил свои заявления во время пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем. Шольц назвал утверждение Путина "нелепым".