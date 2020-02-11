Украина не будет назначать посла в Москве из-за "агрессии России"

Киев не хочет повышать статус дипотношений с Москвой. Ранее Сергей Лавров говорил, что Украина и Россия могли бы обменяться послами.

Киев не планирует повышать статус дипломатических отношений с Россией. Об этом сообщили в МИД Украины. Выдержки из заявления приводит во вторник, 11 января, агентство УНИАН.

"Нет никаких оснований повышать статус дипломатических отношений путем назначения посла Украины", — сообщили в МИД, добавив, что учитывают "продолжение российской агрессии" и "оккупацию Россией украинских территорий".

Заявление стало ответом на слова главы МИД России Сергея Лаврова, который в опубликованном 10 февраля интервью "Российской газете" указал, что Москва была бы не против вновь обменяться с Украиной послами.

На уровне временных поверенных

Украина отозвала своего диппредставителя в РФ Владимира Ельченко в марте 2014 года. С 2015 года пост временного поверенного в делах Украины в РФ занимает Руслан Нимчинский.

Российский посол в Киеве Михаил Зурабов был отозван в феврале 2014 года, а в июле 2016 года президент Владимир Путин освободил его от должности.

После отзыва Зурабова временным поверенным в делах РФ в Украине стал Андрей Воробьев. В мае 2016 года он скоропостижно скончался в Москве в результате инсульта. В июле 2016 года временным поверенным в делах РФ на Украине был назначен Сергей Торопов, а 16 ноября того же года его сменил Александр Лукашик, который остается на посту по сей день.