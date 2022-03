Украина не получит советские МИГи от польских ВВС

Польша не будет посылать истребители в Украину и не даст разрешения на использование своих аэродромов, заявило правительство в Варшаве, опровергая ранее распространенные новости.

Самолеты советского производства МИГ-29, находящиеся на вооружении ВВС Польши, не будут отправлены в Украину. "Польша не будет посылать свои истребители в Украину и не даст разрешения на использование своих аэродромов", - сообщил в воскресенье, 6 февраля, офис премьер-министра Польши в своем официальном микроблоге Twitter, отвечая на твит белорусского оппозиционного издания NEXTA.

❗️#Poland may provide #Ukraine with MiG-29 fighters and Su-25 attack aircraft and receive F-16 fighters in exchange from the U.S., The Wall Street Journal reported, citing sources in the U.S. administration.