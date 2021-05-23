Украина: неизвестный ранил из пистолета двух хасидов на еврейском кладбище

Двое израильтян были ранены и доставлены в больницу в результате стрельбы в городе Умань Черкасской области Украины в субботу, 22 мая. Полиция выясняет обстоятельства стрельбы с участием хасидов в Умани и устанавливает личность причастного к преступлению, сообщается на сайте украинской Национальной полиции.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как уточняется в сообщении, сигнал о стрельбе на улице Софьи Перовской поступил в полицию около 15.00, а злоумышленник скрылся до приезда правоохранителей.

По данным украинского издания "Обозреватель", инцидент со стрельбой произошел на еврейском кладбище возле могилы ребе Нахмана — цадика и основателя брацлавского направления или "двора" хасидизма. Неизвестный преступник стрелял из пистолета и скрылся на автомобиле марки Audi. Для его поиска и поимки в Умани введен план "Сирена".

Хасиды в Умани



Могила ребе Нахмана в Умани со времени его смерти в 1810 году стала центром поклонения последователей учения цадика. Традиция паломничества хасидов в Умань прервалась в 1920-х годах и возобновилась в 1980-х, ежегодно собирая десятки тысяч человек, специально приезжающих в Умань из Израиля и других стран, где живут брацлавские хасиды. В предыдущие годы на праздник еврейского нового года "Рош ха-Шана" в Умани собиралось более 30 000 человек