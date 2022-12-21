"Украина никогда не сдастся". Зеленский встретился в Вашингтоне с президентом США Байденом и выступил в Конгрессе

Президент Украины Владимир Зеленский в среду прибыл в Вашингтон, где он в Белом доме встречается с президентом США Джо Байденом, а затем выступил перед Конгрессом. "Украина держится и никогда не сдастся", — провозгласил Зеленский, напомнив конгрессменам Уинстона Черчилля.
В начале официальной программы визита Зеленского у Белого дома встретили президент Байден с супругой. Эти кадры демонстрировало в прямом эфире американское телевидение.
"Для меня большая честь быть рядом с вами в совместной защите от жестокой, жестокой войны, которую ведет Путин", — сказал Байден.
"Трудно поверить, что прошло уже 300 дней, и что Путин грубо посягнул на право украинцев на существование как нации и напал на ни в чем не повинный украинский народ только для того, чтобы запугать", — добавил Байден.
Путин пытается использовать зиму как оружие, сказал Байден, говоря о российских обстрелах жилых районов и энергетической инфраструктуры Украины, и заверил Зеленского, что американцы вместе с европейскими союзниками продолжат поддерживать Украину.
Байден заверил Зеленского, что обе американские партии в Конгрессе поддерживают украинцев и вместе с союзниками в Европе, Японии и других странах продолжат оказывать Украине необходимую гуманитарную и военную помощь, включая недавно объявленную поставку современных ракетных комплексов ПВО "Пэтриот".
Встреча двух президентов продлилась больше двух часов.
На пресс-конференции после встречи Владимир Зеленский сказал, в частности, что президент Байден подтвердил новости об очередном пакете военной помощи Украине, в который войдут и мощные средства ПВО.
"Я возвращаюсь домой с хорошими новостями, с пакетом военной помощи почти на 2 миллиарда долларов, и основной элемент этого пакета — системы "Пэтриот", которые усилят возможности нашей противовоздушной обороны", — сказал президент Украины.
Джо Байден на пресс-конференции вновь подчеркнул, что Россия бьет зимой по по украинской инфраструктуре, чтобы "люди страдали от холода и голода, чтобы разъединить людей".
Байден не сомневается в европейских союзниках
В ответ на вопрос, о том, насколько США волнует прочность коалиции союзников Украины, Байден сказал, что США не считают этот вопрос проблемным.
"Мы не видели крупного вторжения в европейскую страну со времен Второй мировой. […] Мы понимаем, что на кону — сама идея суверенитета. Путин думал, что ослабит НАТО, но он его усилил. Он привел НАТО к единению, к присоединению Финляндии и Швеции", — сказал Байден.
Корреспондент Cи-эн-эн спросил Байдена, думали ли США о возможной эскалации со стороны России в ответ на поставки Украине комплексов "Пэтриот". Президент ответил, что не думали, поскольку "Пэтриот" — это оборонительное оружие
Корреспондент украинского телеканала "Интер" спросил президентов, каким они видят "справедливый" или "честный" конец войны.
Владимир Зеленский, который отвечал на вопрос первым, сказал, что основное условие Украины в мирных переговорах — возвращение территорий и возмещение убытков.
"Для меня как для президента справедливый мир — это отсутствие компромиссов по нашей территории и возмещение всех убытков. Россия должна ответить за все, что сделала против нас, Европы и всего цивилизованного мира. Мы предложили США шаги, которые могут привести в итоге к миру", — сказал он.
Байден добавил, что США разделяют украинскую позицию относительно условий мира. "У нас с Зеленским абсолютно одинаковое видение", — сказал американский президент.
Отпор Путину и память о борьбе с нацизмом
В речи перед обеими палатами Конгресса США Зеленский вновь поблагодарил американцев за помощь в войне и сказал, что для победы и Украины, и всего свободного мира стойкость придется проявить и украинцам, и их союзникам.
Зеленский, кроме прочего, вновь сравнил нынешнюю войну и путинскую Россию со Второй мировой и гитлеровской Германией.
"Они бросили против нас все, так же, как и похожая тирания когда-то … Бросили все, что у них есть, против свободного мира. Так же, как храбрые американские солдаты, которые держали оборону и отбросили гитлеровские войска в Рождество 1944 года, отважные украинские солдаты делают то же самое с путинскими войсками в это Рождество. Украина держит свои позиции и никогда не сдастся", — сказал президент Украины в Конгрессе США.
На этих словах конгрессмены в очередной раз встали и аплодировали Зеленскому стоя.
Зеленский выступает на английском, и его слова "никогда не сдастся" — "will never surrender" — были явной отсылкой к знаменитой речи Уинстона Черчилля.
В конце выступления Зеленский еще раз поблагодарил американцев за помощь и подарил конгрессменам флаг из Бахмута, который уже несколько месяцев бомбят и штурмуют россияне, и где он побывал накануне.
Первый зарубежный визит Зеленского после российского вторжения
Самолет с Зеленским на борту приземлился на авиабазе "Эндрюс" под Вашингтоном примерно в полдень по местному времени (17:00 по Гринвичу).
Украинский президент прибыл в США из польского Жешува на самолете Boeing C-40B (военная модификация Boeing 737 NG) Военно-воздушных сил США.
В Польшу, как сообщали СМИ, Зеленский добрался на поезде. В поездке его сопровождала посол США в Украине Бриджит Бринк.
В ходе визита Зеленского США официально объявили о новом пакете помощи Украине, который будет включать системы ПВО "Пэтриот".
Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен в среду подробно рассказал об этом пакете. Его детали уже попадали в прессу, однако вместе эти данные официально были обнародованы впервые:
Пакет оценивают в 1,85 млрд долларов, в него в том числе войдет первая поставка ВСУ системы ПВО "Пэтриот".
- В среду Госдепартамент официально одобрит выделение миллиарда долларов из этого пакета на средства ПВО (вероятно, здесь имеется в виду именно "Пэтриот"), а также средства для высокоточных ударов и боеприпасы.
- Вторая часть пакета — 850 млн долларов, выделяемых в рамках программы министерства обороны по помощи Украине.
- Общая сумма военной помощи Украине от США достигает беспрецедентных 21,9 млрд долларов за весь период работы администрации Джо Байдена.
- США продолжат работать более чем с 50 партнерами по всему миру, чтобы оказывать поддержку Украине на протяжении любого необходимого периода времени, до вывода российских войск с ее территории.
Визит Зеленского в США начался в тот же день, когда российский президент Владимир Путин выступил на заседании коллегии минобороны.
Визит Зеленского "подчеркивает непоколебимую готовность Соединенных Штатов поддерживать Украину столько, сколько потребуется", — заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Это первая поездка украинского президента за рубеж за 301 день войны. С 24 февраля он не покидал Украину и принимал иностранных политиков в Киеве либо выступал перед ними по видеосвязи.
"Направился в США, чтобы укрепить стойкость и обороноспособность Украины. В частности, с Джо Байденом обсудим сотрудничество Украины и США. Также выступлю в Конгрессе и проведу ряд двусторонних встреч", — написал Зеленский в "Твиттере".
Система "Пэтриот" — это самое мощное и современное противоракетное оружие из того, что передали украинцам союзники.
"Продолжаются поставки вооружений [Вашингтоном], расширяется номенклатура поставляемых вооружений. Все это, безусловно, ведет к усугублению конфликта и, собственно, не сулит ничего хорошего Украине", — уже прокомментировал американскую помощь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.