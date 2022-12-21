"Украина никогда не сдастся". Зеленский встретился в Вашингтоне с президентом США Байденом и выступил в Конгрессе

Президент Украины Владимир Зеленский в среду прибыл в Вашингтон, где он в Белом доме встречается с президентом США Джо Байденом, а затем выступил перед Конгрессом. "Украина держится и никогда не сдастся", — провозгласил Зеленский, напомнив конгрессменам Уинстона Черчилля.

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В начале официальной программы визита Зеленского у Белого дома встретили президент Байден с супругой. Эти кадры демонстрировало в прямом эфире американское телевидение.

"Для меня большая честь быть рядом с вами в совместной защите от жестокой, жестокой войны, которую ведет Путин", — сказал Байден.

"Трудно поверить, что прошло уже 300 дней, и что Путин грубо посягнул на право украинцев на существование как нации и напал на ни в чем не повинный украинский народ только для того, чтобы запугать", — добавил Байден.

Путин пытается использовать зиму как оружие, сказал Байден, говоря о российских обстрелах жилых районов и энергетической инфраструктуры Украины, и заверил Зеленского, что американцы вместе с европейскими союзниками продолжат поддерживать Украину.

Байден заверил Зеленского, что обе американские партии в Конгрессе поддерживают украинцев и вместе с союзниками в Европе, Японии и других странах продолжат оказывать Украине необходимую гуманитарную и военную помощь, включая недавно объявленную поставку современных ракетных комплексов ПВО "Пэтриот".

Встреча двух президентов продлилась больше двух часов.

На пресс-конференции после встречи Владимир Зеленский сказал, в частности, что президент Байден подтвердил новости об очередном пакете военной помощи Украине, в который войдут и мощные средства ПВО.

"Я возвращаюсь домой с хорошими новостями, с пакетом военной помощи почти на 2 миллиарда долларов, и основной элемент этого пакета — системы "Пэтриот", которые усилят возможности нашей противовоздушной обороны", — сказал президент Украины.

Джо Байден на пресс-конференции вновь подчеркнул, что Россия бьет зимой по по украинской инфраструктуре, чтобы "люди страдали от холода и голода, чтобы разъединить людей".

Байден не сомневается в европейских союзниках



В ответ на вопрос, о том, насколько США волнует прочность коалиции союзников Украины, Байден сказал, что США не считают этот вопрос проблемным.

"Мы не видели крупного вторжения в европейскую страну со времен Второй мировой. […] Мы понимаем, что на кону — сама идея суверенитета. Путин думал, что ослабит НАТО, но он его усилил. Он привел НАТО к единению, к присоединению Финляндии и Швеции", — сказал Байден.

Корреспондент Cи-эн-эн спросил Байдена, думали ли США о возможной эскалации со стороны России в ответ на поставки Украине комплексов "Пэтриот". Президент ответил, что не думали, поскольку "Пэтриот" — это оборонительное оружие

Корреспондент украинского телеканала "Интер" спросил президентов, каким они видят "справедливый" или "честный" конец войны.

Владимир Зеленский, который отвечал на вопрос первым, сказал, что основное условие Украины в мирных переговорах — возвращение территорий и возмещение убытков.

"Для меня как для президента справедливый мир — это отсутствие компромиссов по нашей территории и возмещение всех убытков. Россия должна ответить за все, что сделала против нас, Европы и всего цивилизованного мира. Мы предложили США шаги, которые могут привести в итоге к миру", — сказал он.

Байден добавил, что США разделяют украинскую позицию относительно условий мира. "У нас с Зеленским абсолютно одинаковое видение", — сказал американский президент.

Отпор Путину и память о борьбе с нацизмом



В речи перед обеими палатами Конгресса США Зеленский вновь поблагодарил американцев за помощь в войне и сказал, что для победы и Украины, и всего свободного мира стойкость придется проявить и украинцам, и их союзникам.

Зеленский, кроме прочего, вновь сравнил нынешнюю войну и путинскую Россию со Второй мировой и гитлеровской Германией.

"Они бросили против нас все, так же, как и похожая тирания когда-то … Бросили все, что у них есть, против свободного мира. Так же, как храбрые американские солдаты, которые держали оборону и отбросили гитлеровские войска в Рождество 1944 года, отважные украинские солдаты делают то же самое с путинскими войсками в это Рождество. Украина держит свои позиции и никогда не сдастся", — сказал президент Украины в Конгрессе США.

На этих словах конгрессмены в очередной раз встали и аплодировали Зеленскому стоя.

Зеленский выступает на английском, и его слова "никогда не сдастся" — "will never surrender" — были явной отсылкой к знаменитой речи Уинстона Черчилля.

В конце выступления Зеленский еще раз поблагодарил американцев за помощь и подарил конгрессменам флаг из Бахмута, который уже несколько месяцев бомбят и штурмуют россияне, и где он побывал накануне.

Первый зарубежный визит Зеленского после российского вторжения

Самолет с Зеленским на борту приземлился на авиабазе "Эндрюс" под Вашингтоном примерно в полдень по местному времени (17:00 по Гринвичу).

Украинский президент прибыл в США из польского Жешува на самолете Boeing C-40B (военная модификация Boeing 737 NG) Военно-воздушных сил США.

В Польшу, как сообщали СМИ, Зеленский добрался на поезде. В поездке его сопровождала посол США в Украине Бриджит Бринк.

В ходе визита Зеленского США официально объявили о новом пакете помощи Украине, который будет включать системы ПВО "Пэтриот".

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен в среду подробно рассказал об этом пакете. Его детали уже попадали в прессу, однако вместе эти данные официально были обнародованы впервые:

Пакет оценивают в 1,85 млрд долларов, в него в том числе войдет первая поставка ВСУ системы ПВО "Пэтриот".

В среду Госдепартамент официально одобрит выделение миллиарда долларов из этого пакета на средства ПВО (вероятно, здесь имеется в виду именно "Пэтриот"), а также средства для высокоточных ударов и боеприпасы.

Вторая часть пакета — 850 млн долларов, выделяемых в рамках программы министерства обороны по помощи Украине.

Общая сумма военной помощи Украине от США достигает беспрецедентных 21,9 млрд долларов за весь период работы администрации Джо Байдена.

США продолжат работать более чем с 50 партнерами по всему миру, чтобы оказывать поддержку Украине на протяжении любого необходимого периода времени, до вывода российских войск с ее территории.



Визит Зеленского в США начался в тот же день, когда российский президент Владимир Путин выступил на заседании коллегии минобороны.

Визит Зеленского "подчеркивает непоколебимую готовность Соединенных Штатов поддерживать Украину столько, сколько потребуется", — заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Это первая поездка украинского президента за рубеж за 301 день войны. С 24 февраля он не покидал Украину и принимал иностранных политиков в Киеве либо выступал перед ними по видеосвязи.

"Направился в США, чтобы укрепить стойкость и обороноспособность Украины. В частности, с Джо Байденом обсудим сотрудничество Украины и США. Также выступлю в Конгрессе и проведу ряд двусторонних встреч", — написал Зеленский в "Твиттере".

Система "Пэтриот" — это самое мощное и современное противоракетное оружие из того, что передали украинцам союзники.

"Продолжаются поставки вооружений [Вашингтоном], расширяется номенклатура поставляемых вооружений. Все это, безусловно, ведет к усугублению конфликта и, собственно, не сулит ничего хорошего Украине", — уже прокомментировал американскую помощь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.