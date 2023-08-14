Украина обвинила РФ в нарушении морского права в связи с обстрелом сухогруза в Черном море

Украинские официальные лица назвали инцидент с обстрелом и обыском иностранного сухогруза "Сукра Окан", следовавшего в порт Измаил в Одесской области, нарушением норм международного морского права и потребовали тщательного расследования всех обстоятельств случившегося.

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В то же время пока неизвестно, действительно ли инцидент в том виде, как его описывает российская сторона, имел место.

Согласно информации российского минобороны, около 6:40 утра в воскресенье патрульный корабль Черноморского флота РФ "Василий Быков" обнаружил сухогруз "Сукра Окан" под флагом Палау, следовавший в порт Измаил. Принуждая судно к остановке для досмотра, российский корабль открыл предупредительный огонь в сторону сухогруза, после чего на него высадился десант с вертолета Ка-29. После досмотра, как утверждает российское оборонное ведомство, "Сукра Окан" продолжил движение в порт Измаил.

Россия 17 июля в одностороннем порядке вышла из "зерновой сделки", гарантировавшей беспрепятственный вывоз по морю сельхозпродукции из Украины, и заявила, что все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. Как отмечает Reuters, это первый случай обстрела коммерческого судна вне украинских портов с момента выхода России из зернового соглашения.

"Сегодняшний целенаправленный обстрел и принудительный осмотр Россией международного гражданского сухогруза "Сукра Окан", направлявшегося в украинский порт Измаил, является безусловным нарушением международного морского права, актом пиратства и преступлением против гражданских судов третьей страны в акватории других государств", — заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, "этот прецедент с попыткой введения "каперского права" требует четкой юридической фиксации, установления всех лиц и признания факта совершения преступления со стороны международного сообщества". Подоляк заверил, что Украина сделает все необходимые выводы и выберет оптимальный ответ.

"Кроме шантажа всего мира продовольствием Россия прибегла к террору в Черном море. Этот акт является откровенным пренебрежением прав черноморских государств на свободное судоходство и прав иностранных судов на мирный проход территориальными водами прибрежных стран", — заявил вице-премьер Украины, министр инфраструктуры Александр Кубраков.

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Он призвал Международную морскую организацию ІМО и партнеров жестко отреагировать на действия России и приложить все усилия для прекращения террора в Черном море, применить меры к Российской Федерации как стране-члену IMO.

В то же время украинские официальные лица подчеркивают, что кроме заявления российского минобороны пока не располагают иными подтверждениями этого происшествия.

Никто из официальных источников, кроме российского министерства обороны, не подтверждает информацию об обстреле россиянами сухогруза "Сукра Окан" в Черном море, заявила официальный представитель оперативного командования "Юг" Вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк.

Украинские власти рекомендовали капитанам судов, которые направляются в украинские порты или обратно, во избежание провокаций двигаться как можно ближе к побережью северо-западной части Черного моря, территориальными водами Турции, Румынии и Болгарии.

По словам корреспондента Би-би-си Дэнни Эберхарда, инцидент, по всей видимости, имел место невдалеке от турецкого побережья, и турецкие официальные лица пообещали провести расследование.

Сейчас, судя по данным сервисов, отслеживающих движение морских судов, балкер проходит вдоль берега Болгарии, направляясь в румынский порт Сулина на Дунае.