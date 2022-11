Украина объявила о возвращении контроля над Херсоном

Украина объявила о том, что вернула себе контроль над Херсоном. "Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ", — заявили в Главном управлении разведки (ГУР) министерства обороны страны в пятницу, 11 ноября.

Одновременно Минобороны распространило "Обращение к российским военнослужащим, брошенным в Херсоне командованием армии РФ". "Ваши командиры призывают вас переодеваться в гражданскую одежду и пытаться самостоятельно бежать из Херсона. Очевидно, это вам не удастся", — говорится в документе, там же указано, что пути отступления россиян находятся под огневым контролем ВСУ.

Военнослужащих РФ, оставшихся в городе, призывают сдаться в плен, обещая им безопасность, жизнь и возможность последующего обмена. "Любые попытки противодействовать Вооруженным силам Украины будут пресечены. Каждый российский военнослужащий, который окажет сопротивление, будет уничтожен. У вас есть единственный шанс избежать гибели — немедленно сдаться в плен", — подчеркивается в обращении украинского Минобороны. Россиянам гарантировали соблюдение Женевских конвенций, а также предоставление питания и медицинской помощи.

Депутат Херсонского облсовета заявил о проведении зачистки

В свою очередь депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань сообщил, что город "практически под контролем ВСУ, осталась зачистка". Он предупредил жителей Херсона, что на период зачистки им лучше оставаться дома. Кроме того, Хлань подтвердил, что войска РФ перед уходом взорвали Херсонскую ТЭЦ, распределительную станцию ​​облэнерго, телебашню. По словам депутата, сейчас в городе отсутствует связь, лишь местами появляется слабый мобильный интернет.

Ранее информация о входе ВСУ в Херсон появилась в соцсетях. Украинские Telegram-каналы опубликовали фотоснимки с информацией о том, что ВСУ находятся в Шуменском микрорайоне Херсона — в западной части города. На кадрах из соцсетей и СМИ видно, что жители Херсона выходят в центр города, чтобы встречать украинских военнослужащих.

Amazing scenes today from liberated Kherson. I'm just back from Mylove, on the Dnipro River. The Ukrainian army is pounding the retreating Russians with Grad missiles and heavy artillery. Lots of booms, black smoke on the horizon, and a tank column trundling past sunflower fields pic.twitter.com/zApWwlQtnU — Luke Harding (@lukeharding1968) November 11, 2022

Remember the giant flag that was present the first days of the occupation in #Kherson? It is back.

Spring flashbacks.

WOW!!!!!! pic.twitter.com/Z4n9Jb5kHz

— NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 11, 2022



This is how I can see my aunt from Kherson region for the first time in 9 months — in a video hugging a Ukrainian soldier. She even doesn't know to have become an internet star 💙💛 pic.twitter.com/xaKBRXeoi7 — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) November 11, 2022

Shock, Ukrainian soldiers were completely surrounded in the center of Kherson 😹🫶 pic.twitter.com/5QCiMpOuhd — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) November 11, 2022