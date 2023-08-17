Украина освободила Урожайное. Чем это угрожает российской обороне?

Минобороны Украины объявило об освобождении села Урожайное в Донецкой области. "Урожайное освободили. Наши защитники закрепляются на рубежах", — сообщила в среду замминистра обороны Украины Анна Маляр. Вслед за ней взятие села подтвердил и представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.

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Об оставлении российскими частями поселка Урожайное к востоку от ранее потерянного ими села Старомайорское писали российские Z-блогеры, но подтверждения этой информации до недавнего времени не было.

Урожайное — одно из небольших сел, тянущихся вдоль реки Мокрые Ялы и входивших в так называемый Времевский выступ, проблемный для ВСУ фланг, который образовался в прошлом году в результате вклинивания российских войск в украинскую оборону на стыке Запорожской и Донецкой областей.

Сейчас этого выступа не существует — он полностью срезан в ходе летнего наступления украинской армии; более того, теперь уже ВСУ вклинились в российские боевые порядки и практически вышли на этом участке ко второй, основной линии российской обороны. Ее главным опорным пунктом на этом направлении служит село Старомлиновка, расположенное в 2-3 км к югу от Урожайного.

Именно на Времевском выступе ВСУ освободили больше всего населенных пунктов за все время своего летнего наступления. Взятие украинцами соседнего села Старомайорское было подтверждено в начале августа, и уже тогда российские Z-паблики предполагали, что Урожайное продержится не более трех дней. Однако российские войска продолжали оборонять его еще две недели, подтягивая резервы и непрерывно контратакуя.

Чем так важно Урожайное?

Оно прикрывает левый фланг наступающих украинских войск и, вместе со Старомайорским, дает возможность сформировать довольно крупный плацдарм для дальнейшего продвижения к морю, причем атаки могут идти в разных направлениях.

Угрозу российским частям, сосредоточенным в районе Приютного к западу от Урожайного, представляет возможный удар вразрез между ними и подразделениями в Старомлиновке. Опасность таит и возможный удар вдоль реки в направлении села Красная Поляна и далее на Мариуполь. Есть и иные варианты.

Одновременно украинская армия не прекращает давление и на других участках южного фронта. Поступают сообщения о взятии ею села Работино между Ореховом и Токмаком, что тоже означает выход на вторую линию российской обороны, об атаках на Васильевку и занятии плацдармов на левом берегу Днепра уже в Херсонской области.

Потенциальных направлений наступления становится все больше и больше. У ВСУ открывается много окон возможностей, что плохо для обороняющейся стороны.

Уже по тому, как настойчиво российская армия обороняла Урожайное, видно, насколько серьезно Генштаб РФ под руководством Валерия Герасимова ощущает угрозу растягивания боевых порядков и прорыва оборонительных рубежей.

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Он старается стабилизировать линию фронта и вести активную оборону, пытаясь выбить противника, не дать ему развернуться или хотя бы выиграть время, но для этого ему приходится вводить в бой все новые и новые резервы, в том числе стратегические.

В отсутствие предпосылок к контрнаступлению такая оборонительная тактика требует все больше ресурсов. Резервные части есть, но не все можно задействовать — одни прикрывают другие, так называемые танкоопасные направления, другие не способны к выполнению насущных задач, третьи нужны на черный день.

Но ресурсы нужны и наступающей стороне

Используемые ВСУ атаки малыми группами со вскрытием российских огневых позиций и их подавлением за счет эффективной артиллерии и целеуказания чем-то напоминают тактику действий ЧВК "Вагнер" в районе Бахмута.

Однако вагнеровцы действовали на узком участке фронта, а украинские части стараются разорвать российские оборонительные порядки на широком протяжении.

Очевидно, что второй вариант наступления более предпочтителен, но и в том, и в этом случае большие потери атакующей стороны неизбежны.

Хотя в случае массированной атаки они могли быть намного выше — и без гарантии успеха.

При таком характере боевых действий главное значение имеет то, с каким балансом сил стороны подойдут к решающей фазе военной операции. Это не только математика, но и моральное состояние солдат, и сотни других факторов.

Это то, что может просчитать только гениальный генштаб. И то не всегда.