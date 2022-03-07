Украина отвергла предложение Москвы об эвакуации населения в Россию
Foto: AP/Scanpix/LETA

Украина отклонила предложение Москвы об эвакуации граждан по гуманитарным коридорам в Россию. "Это неприемлемый вариант открытия гуманитарных коридоров. Не поедут наши люди из Иванкова из Дымера, Вышгорода с тем, чтобы потом самолетами улететь в РФ", — заявила в видеообращении вице-премьер по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.

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По словам Верещук, власти в Киеве направили ответное заявление о своей позиции по организации гуманитарных коридоров и выразили готовность немедленного их открытия.

Ранее Верещук выразила разочарование тем, что российские военные в очередной раз сорвали формирование гуманитарных коридоров. Как известно, гуманитарные коридоры должны были открыться накануне, 6 марта. Но, как сообщила украинская сторона, открытию коридоров помешали российские войска.

"К сожалению, я вынуждена констатировать, что сегодня мы снова не смогли открыть гуманитарный коридор [в Мариуполе] из-за обстрелов со стороны россиян", — заявила она на брифинге в воскресенье.

Верещук также напомнила, что в числе лиц, которых планировалось эвакуировать через гуманитарные коридоры, также большое количество иностранных студентов из Китая, Турции, Индии и других стран. Украинская сторона ведет активную работу с посольствами соответствующих стран, а также уведомила о присутствии в конвое иностранных граждан российскую сторону.

"Господин Эрдоган, господин Си Цзиньпин и остальные. Что мы будем делать? Мы будем призывать весь цивилизованный мир сказать четкое "Нет" такой агрессии Путина, которая убивает вас, уважаемые граждане свободного мира. Мы должны вместе сказать "Да" гуманитарным коридорам, потому что это нужно, чтобы спасти жизни ваших граждан", — призвала министр.

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