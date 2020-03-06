Украина полностью запретила вещание телеканала RTVI

На Украине полностью запретили ретрансляцию телеканала RTVI. Решение принято 6 марта Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания, сообщается на сайте телеканала.

Совет, в частности, указал, что некоторые из участников эфира находятся в списке лиц, создающих угрозу для безопасности Украины и ее территориальной целостности.

RTVI намерен оспаривать это решение. "Мы огорчены таким исходом событий. Нами были приняты все меры для решения этого вопроса, но мы столкнулись с политизированным решением Нацсовета Украины. RTVI выступает площадкой для разных мнений, это основа нашей редакционной политики, от которой мы не планируем отступать, а запрет Нацсовета лишает украинскую аудиторию права на выбор. Мы считаем решение Нацсовета необоснованным и будем его обжаловать", — прокомментировал запрет собственник телеканала RTVI Микаель Исраелян.

Решение о первом запрете на ретрансляцию эфира RTVI украинский Нацсовет вынес в сентябре 2018 года. Его срок составил полгода.

В частности, телеканал обвинили в пропаганде войны и призывах к нарушению территориальной целостности государства. Также регулятор заключил, что RTVI якобы показывал фильмы, которые "популяризировали и пропагандировали органы власти государства-агрессора и создавали его позитивный образ". Член Нацсовета Сергей Костинский указывал, что нарушения происходили на протяжении 2017-2018 годов. По его словам, власти информировали RTVI о нарушениях, но канал якобы продолжал свою "практику без изменений".

В марте 2019 года Нацсовет продлил на год запрет на ретрансляцию RTVI. В ведомстве заявили, что изучали эфир канала на протяжении трех недель и установили, что он якобы продолжил нарушать украинское законодательство. Власти Украины начали запрещать вещание некоторых российских телеканалов в 2014 году. Со временем украинские власти запретили вещание около 70 телеканалов.