Украина получила $14,5 млн финансовой помощи от США
Foto: Reuters/Scanpix

США направили Украине финансовую помощь для борьбы с коронавирусом нового типа в размере $14,5 млн, сообщается на сайте американского Госдепартамента.

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В частности, $12,1 млн украинская сторона получила на укрепление системы здравоохранения, еще $2,4 млн – на поддержку уязвимых групп населения в условиях кризиса на фоне пандемии, говорится в сообщении Госдепа.

Финансовую помощь США получили также другие страны постсоветского пространства: Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Белоруссия, Молдавия, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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Source

Gazeta.ru

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Source

Gazeta.ru

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