Украина получила от ЕС 2 млрд евро макрофинансовой помощи

В сентябре ЕС одобрил предоставление Украине кредита в размере 5 млрд евро. Сейчас Киев получил первую часть из этого пакета.

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Украина получила от Европейского Союза 2 млрд евро макрофинансовой помощи. "Сегодня наше государство получило от Евросоюза очередной транш, направленный на поддержание экономической устойчивости Украины. Дополнительный финансовый ресурс поможет покрыть неотложные бюджетные расходы, в частности в социальной и гуманитарной сферах", — сообщил во вторник, 18 октября, премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Это первая часть из пакета помощи Евросоюза Киеву на общую сумму 5 млрд евро, отметил Шмыгаль. Всего в 2022 году Украина получила от ЕС 4,2 млрд евро макрофинансовой помощи.

Кредит от ЕС "на очень выгодных условиях"

Совет ЕС в сентябре текущего года одобрил предоставление Украине макрофинансовой помощи в размере 5 млрд евро, что стало вторым траншем из общего фонда объемом 9 млрд евро. Речь идет о "кредите на очень выгодных условиях", подчеркнули в Европарламенте. Первый 1 млрд евро из этого пакета Киев получил в августе.

Эта сумма предназначена для макрофинансовой стабилизации Украины, срочного укрепления устойчивости страны и поддержания ее способности к восстановлению. Тем самым Брюссель стремится содействовать "поддержанию приемлемого уровня госдолга Украины и ее способности погасить свои финансовые обязательства", указали в Совете ЕС.

"На ближайших встречах министров финансов стран Евросоюза я буду добиваться скорейшего согласования предоставления Украине оставшихся 3 млрд евро. Но для этого мы должны договориться о разделении этой суммы на кредиты и гранты", — пояснил в конце сентября министр финансов Чехии Збынек Станюра. Его страна председательствует в Евросоюзе во второй половине 2022 года.