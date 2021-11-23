Украина получит 700 миллионов долларов от Международного валютного фонда
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Международный валютный фонд (МВФ) завершил пересмотр программы stand by (SBA) о выделении Украине второго транша объемом 699 млн долларов и продлить действие программы до июня 2022 года.

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Деньги направляются на помощь в борьбе с коронавирусом, восстановление экономики и продвижение структурных реформ для снижения основных факторов уязвимости.

Украина в ответ обязалась вернуть налогово-бюджетную политику в режим, который соответствует среднесрочной устойчивости долга, защищая при этом социально уязвимые слои населения. Также Киев пообещал укреплять управление доходами и снижать фискальные риски от квазифискальных операций, в том числе в энергетике.

Украина взяла на себя и ряд других обязательств: вести борьбу с коррупцией, обеспечить независимость Национального банка, направить денежно-кредитную политику на возвращение инфляции к целевому уровню и так далее.

МВФ летом 2020 года одобрил кредитную линию Украине по программе соглашения о резервных кредитах на 18 месяцев. Тогда же Киеву выделили транш в размере 2,1 миллиардов долларов. В общей сложности Украина может получить около 5 миллиардов.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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