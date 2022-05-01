Украина попросила Китай о гарантиях безопасности

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Синьхуа" указал, что война в Украине - не в интересах Китая. Кулеба, в частности, заявил, что эта война угрожает экономике КНР.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба попросил Китай предоставить его стране гарантии безопасности и резко раскритиковал Россию. "Украина в настоящее время изучает возможность получения гарантий безопасности от постоянных членов Совета Безопасности ООН, включая Китай, и других крупных государств", - сказал он в интервью китайскому информационному агентству "Синьхуа", обнародованном в субботу, 30 апреля.

Пекин еще в 2013 году обещал Украине поддержку в случае нападения на нее или угрозы применения ядерного оружия. С тех пор, как Россия вторглась в Украину, Китай, однако, ведет себя уклончиво. Представитель МИД КНР в прошлом месяце лишь сослался на "смысловые ограничения" и "определенные условия", якобы вытекающие из резолюции ООН, касающейся неядерных стран.

Позиция Китая в конфликте вокруг Украины

Правительство в Пекине официально не осудило нападение России на Украину и вместо этого постоянно обвиняет США и НАТО в провоцировании России и разжигании конфликта в Украине путем поставок вооружений. Китайские СМИ преимущественно вторят линии Москвы, почти не сообщают о гражданских жертвах российских атак и избегают называть происходящее в Украине войной и вторжением.

Дмитрий Кулеба, в ходе интервью "Синьхуа", подверг резкой критике Москву . Он подчеркнул, что Россия своим вторжением в Украину угрожает экономике КНР и, в частности, таким китайским инфраструктурным проектам, как "Новый Шелковый путь". "Мы полагаем, что эта война не в интересах Китая. Ситуация усугубляется не из-за Украины, мы пользуемся своим правом на самооборону", - пояснил Кулеба.