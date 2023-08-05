Украина после ударов катеров-камикадзе по российским кораблям объявила порты РФ "зоной опасности"

Украина заявила о "военной опасности для судоходства в районе российских портов <…> Анапы, Новороссийска, Геленджика, Туапсе, Сочи и Тамани". За сутки были нанесены два удара беспилотными катерами-камикадзе по российским кораблям в Черном море: в ночь на 4 августа получил повреждения военный большой десантный корабль "Оленегорский горняк" на рейде Новороссийска, а в ночь на 5 августа — гражданский танкер "Сиг" в районе Керчи, пишет "Медуза".

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О "военной опасности для судоходства в районе российских портов" было объявлено сразу после второй атаки. Как отмечает "Медуза", заявление стоит рассматривать в качестве попытки неофициальной блокады портов. Точно так же после отмены зерновой сделки в июле поступило и российское Минобороны, которое объявило опасными воды, прилегающие к портам Украины.

Судоходство в районе украинской морской границы резко сократилось сразу после заявления Минобороны РФ. Судя по трекерам торговых судов, трафик к российским портам не изменился и после ударов украинских дронов 4–5 августа. Однако новые удары катеров-камикадзе могут поставить под угрозу морскую торговлю России, от которой она все больше зависит после начала войны с Украиной и введения из-за нее санкций Запада. Черное море наряду с Балтийским является одним из главных путей для российского экспорта нефти и зерна.