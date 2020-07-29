Украина пожаловалась в ООН на морской парад в Крыму

Украина направила письмо генеральному секретарю ООН в связи с проведением Россией морского парада в Севастополе по случаю дня Военно-морского флота (ВМФ), передает "Укринформ".

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Постпред Украины при ООН Сергей Кислица написал в письме, что Киев расценивает парад в «оккупированном» Севастополе как нарушение норм международного права, в том числе многочисленных резолюций ООН, а также законодательства Украины.

В письме также говорится, что действия России являются «сознательными шагами», которые вызывают эскалацию напряженности в украинско-российских отношениях.

Ранее украинское МИД передало российскому посольству ноту протеста из-за парада.

Парады в честь Дня ВМФ России прошли 26 июля на семи главных базах страны, в том числе в Севастополе.