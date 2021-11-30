Украина предупредила о возможном вторжении российских войск
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Накануне встречи глав МИД стран НАТО в Риге Киев предупредил о возможном вторжении России на территорию Украины. "При худшем сценарии Россия может попытаться подорвать архитектуру безопасности, которая сложилась в период после холодной войны в Европе, и перекроить границы силой, как это уже было в 2008 году в Грузии и в 2014 году, когда она оккупировала Крым и начала войну в Донбассе", — заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в понедельник, 29 ноября.

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По словам Кулебы, у границы с Украиной размещены предположительно 115 тысяч российских военнослужащих. За несколько дней до этого в Украине говорили о 92 тысячах военнослужащих. Независимой проверке эти данные не поддаются. "Ситуация выглядит очень пасмурно", — сказал министр на онлайн-брифинге в Киеве. Он отметил, что большая часть военной техники находится вблизи Украины с весны, в том числе танки, артиллерия, самолеты. По данным украинских властей, на границе и на оккупированных территориях Донбасса и Крыма размещено "много военной техники, не предназначенной для обороны". "К примеру, мы видим ракетные комплексы и оборудование для блокировки радиосвязи", — сообщил Кулеба.

"Совместная проблема"

Глава МИД Украины также отметил, что в случае вторжения РФ, военные действия будут происходить и в Черном море, поэтому агрессивное поведение России — это проблема не только Украины, но и ее ближайших соседей и партнеров. "Потенциальная военная операция, предпринятая Россией, будет включать большой сегмент военных действий в Черном море, — сказал Кулеба. — Поэтому Румыния и другие черноморские партнеры, на наш взгляд, должны быть так же обеспокоены планами России, как и Украина, и быть привержены сдерживанию России, как и мы. Это наша совместная проблема".

С конца октября в западных СМИ стали появляться сообщения о наращивании Россией военного присутствия вдоль границ Украины. В последний раз аналогичное происходило весной 2021 года и также вызвало серьезную озабоченность в мире. Но если события весной были расценены как демонстрация силы, то нынешняя ситуация может быть подготовкой к фактическому вторжению в Донбасс на востоке Украины, считают спецслужбы США.

Москва отрицает все обвинения в подготовке нападения на Украину и, напротив, указывает на увеличившуюся активность НАТО у российских границ. Встреча министров иностранных дел стран Североатлантического альянса пройдет в Риге с 30 ноября по 1 декабря.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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