Украина приняла на вооружение цифровую систему управления боем Delta
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Министерство обороны Украины официально приняло на вооружение цифровую систему управления боем Delta.

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В сообщении на сайте министерства говорится, что эта система Delta "отображает поле боя в реальном времени, интегрирует данные аэроразведки о расположении противника, данные со спутников и беспилотников, стационарных камер и разнообразных радаров".

Систему Delta еще в октябре представили на закрытом мероприятии НАТО Tide Sprint.

Ранее в Украине были разработаны локальные цифровые системы управления артиллерийским огнем "Крапива" и GIS Arta, которые используют с начала российского вторжения в феврале 2022 года.

В России также с 2000-х годов существует похожая система ЕСУ ТЗ "Созвездие М", однако о ее эффективности и распространении в войсках в открытых источниках не сообщается.

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BBC News Русская служба:

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