Украина призывает мир не признавать результаты выборов Госдумы РФ
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Украина в пятницу, 17 сентября, призвала мировое сообщество не признавать результаты выборов Госдумы России, стартовавших в этот день. "Мы призываем все страны и международные организации незамедлительно отреагировать на противоправные действия России и не признавать результаты этих выборов", - говорится в заявлении, опубликованном на странице МИД Украины в соцсети Twitter.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Киев считает организацию и проведение голосования на выборах Госдумы РФ в аннексированном Крыму, а также в Донбассе грубым нарушением Россией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Это следует из официального заявления МИД Украины, опубликованного утром 17 сентября на сайте министерства.

Протест Украины против проведения выборов Госдумы РФ в Крыму

"МИД Украины выражает решительный протест и осуждает противоправную организацию и проведение Российской Федерацией 17-19 сентября 2021 года выборов депутатов в Государственную Думу РФ на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь и принудительного привлечения к участию в этих выборах граждан Украины по выданным им незаконным способом паспортами граждан РФ на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", - говорится в этом документе.

В Киеве подчеркивают, что проведение выборов Госдумы РФ в Крыму, Донецкой и Луганской областях грубо нарушает фундаментальные принципы и нормы международного права и обязательства РФ по международным договорам, участниками которых являются Россия и Украина, и противоречит Уставу ООН.

По данным украинской стороны, на территории аннексированного Россией Крыма проживают почти 1,5 млн избирателей. Учет их голосов исказит результаты выборов в Госдуму РФ и поставит под сомнение их легитимность в целом, говорится в заявлении МИД Украины.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Sharing Options

6

Source

Tags

Россия Единая Россия Украина
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Радость быть вместе: Богатая культурная жизнь Вентспилса
Не хватает гормонов счастья? Подзарядись в Вентспилсе
Снова в школу!
Cita Santehnika: Отправная точка для вашего ремонта
Латвийцы считают Гаую самой красивой рекой Латвии