Украина призывает мир не признавать результаты выборов Госдумы РФ

Украина в пятницу, 17 сентября, призвала мировое сообщество не признавать результаты выборов Госдумы России, стартовавших в этот день. "Мы призываем все страны и международные организации незамедлительно отреагировать на противоправные действия России и не признавать результаты этих выборов", - говорится в заявлении, опубликованном на странице МИД Украины в соцсети Twitter.

Киев считает организацию и проведение голосования на выборах Госдумы РФ в аннексированном Крыму, а также в Донбассе грубым нарушением Россией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Это следует из официального заявления МИД Украины, опубликованного утром 17 сентября на сайте министерства.

"МИД Украины выражает решительный протест и осуждает противоправную организацию и проведение Российской Федерацией 17-19 сентября 2021 года выборов депутатов в Государственную Думу РФ на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь и принудительного привлечения к участию в этих выборах граждан Украины по выданным им незаконным способом паспортами граждан РФ на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", - говорится в этом документе.

В Киеве подчеркивают, что проведение выборов Госдумы РФ в Крыму, Донецкой и Луганской областях грубо нарушает фундаментальные принципы и нормы международного права и обязательства РФ по международным договорам, участниками которых являются Россия и Украина, и противоречит Уставу ООН.

По данным украинской стороны, на территории аннексированного Россией Крыма проживают почти 1,5 млн избирателей. Учет их голосов исказит результаты выборов в Госдуму РФ и поставит под сомнение их легитимность в целом, говорится в заявлении МИД Украины.

MFA of Ukraine expresses its strong protest and condemns holding by Russia of elections to the State Duma on the temporarily occupied territories of Ukraine. pic.twitter.com/2n6ROF724x