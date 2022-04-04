Украина просит помочь ей вывезти прошлогодний урожай зерновых

Украина просит помочь ей вывезти еще не проданный прошлогодний урожай зерновых, говорит министр сельского хозяйства Литвы Кястутис Навицкас.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Им нужно вывезти еще немало зерновых культур и они просят Евросоюз, особенно граничащие с Украиной страны, помочь расширить логистические каналы, с ограничениями проверок. Время поджимает, из-за перебоев в работе портов Черного моря очень трудно перевезти зерно по реке Дунай, единственным путем остается железная дорога, и они просят так или иначе обратить на это внимание", — заявил Навицкас в понедельник на дискуссии об обеспечении продовольствием в Сейме.

По его словам, эту просьбу ему передал в понедельник украинский министр сельского хозяйства Роман Лещенко.

Навицкас подчеркнул, что из-за войны в Украине начались перебои и, по его словам, в "долгосрочной перспективе" сохранятся перебои с поставками кормов из Украины, России и Беларуси.

"Некоторых продуктов мы завозили больше из России, чем из Украины, например, той же кукурузы, но подсолнечный жмых — из Украины", — сказал министр.

Глава представительства Еврокомиссии в Литве Марюс Ващега информировал, что Украина занимает 10% мирового рынка пшеницы, 13% — ячменя, 15% — кукурузы, более 50% рынка подсолнечного масла.

Северная Африка и Ближний Восток удовлетворяют импортом из России и Украины более 50% своих потребностей.