Украина просит помочь ей вывезти прошлогодний урожай зерновых
Foto: PantherMedia/Scanpix

Украина просит помочь ей вывезти еще не проданный прошлогодний урожай зерновых, говорит министр сельского хозяйства Литвы Кястутис Навицкас.

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"Им нужно вывезти еще немало зерновых культур и они просят Евросоюз, особенно граничащие с Украиной страны, помочь расширить логистические каналы, с ограничениями проверок. Время поджимает, из-за перебоев в работе портов Черного моря очень трудно перевезти зерно по реке Дунай, единственным путем остается железная дорога, и они просят так или иначе обратить на это внимание", — заявил Навицкас в понедельник на дискуссии об обеспечении продовольствием в Сейме.

По его словам, эту просьбу ему передал в понедельник украинский министр сельского хозяйства Роман Лещенко.

Навицкас подчеркнул, что из-за войны в Украине начались перебои и, по его словам, в "долгосрочной перспективе" сохранятся перебои с поставками кормов из Украины, России и Беларуси.

"Некоторых продуктов мы завозили больше из России, чем из Украины, например, той же кукурузы, но подсолнечный жмых — из Украины", — сказал министр.

Глава представительства Еврокомиссии в Литве Марюс Ващега информировал, что Украина занимает 10% мирового рынка пшеницы, 13% — ячменя, 15% — кукурузы, более 50% рынка подсолнечного масла.

Северная Африка и Ближний Восток удовлетворяют импортом из России и Украины более 50% своих потребностей.

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