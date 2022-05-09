Украина просит созвать экстренное заседание Совета ООН по правам человека

Украина призвала созвать экстренное заседание Совета ООН по правам человека. Постоянный представитель Украины при ООН Евгения Филипенко в письменном обращении призвала изучить на встрече постоянно ухудшающуюся ситуацию в Мариуполе, сообщает Reuters со ссылкой на документ.

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В заявлении упоминаются "недавние сообщения о военных преступлениях" в Буче и других населенных пунктах, ранее находившихся под контролем российских военных. Подпись под обращением поставили представители еще 55 государств.

Как известно, 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил войну Украине и начал масштабное вторжение. По ряду украинских городов были нанесены ракетные удары, атакованы военные объекты Вооруженных Сил Украины. В Украине было введено военное положение. Президент Владимир Зеленский объявил всеобщую мобилизацию.