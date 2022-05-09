Украина просит созвать экстренное заседание Совета ООН по правам человека
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Украина призвала созвать экстренное заседание Совета ООН по правам человека. Постоянный представитель Украины при ООН Евгения Филипенко в письменном обращении призвала изучить на встрече постоянно ухудшающуюся ситуацию в Мариуполе, сообщает Reuters со ссылкой на документ.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В заявлении упоминаются "недавние сообщения о военных преступлениях" в Буче и других населенных пунктах, ранее находившихся под контролем российских военных. Подпись под обращением поставили представители еще 55 государств.

Как известно, 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил войну Украине и начал масштабное вторжение. По ряду украинских городов были нанесены ракетные удары, атакованы военные объекты Вооруженных Сил Украины. В Украине было введено военное положение. Президент Владимир Зеленский объявил всеобщую мобилизацию.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Жизнь в эпоху дигитализации: реальность и прогнозы на будущее
Устойчивость бизнеса — "зубная боль" или возможность?
Дом для дня сегодняшнего и будущего: как жить ответственно
Будь #смарт-магазином — путь к порядку в каждом интернет-магазине
Как не стать невольным соучастником незаконного оборота культурных ценностей?
Будь #смарт-магазином — безопасные способы оплаты для интернет-магазина
Что делать, если вы нашли культурную ценность?