Украина просит страны Балтии помочь крымским татарам уйти от мобилизации

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук обратилась к правительствам Польши, Латвии, Эстонии, Литвы и Грузии с просьбой не отказывать крымским татарам в пересечении границы. Об этом она написала в телеграмм-канале, передает Укринформ.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Оккупационные власти в Крыму начали незаконную мобилизацию. Они начали массово мобилизовать крымских татар и другие коренные народы Крыма для участия в войне на стороне оккупантов. Очевидно, что такие действия имеют признаки геноцида. Крымские татары и другие коренные народы украинского Крыма пытаются всеми силами избежать мобилизации во вражескую армию", — говорится в сообщении.

По ее словам, татары пытаются уехать в дружественные Украине страны, но Минреинтеграции начало получать сведения, что польские, латвийские, эстонские, литовские и грузинские пограничники иногда отказывают представителям коренных народов Крыма в пересечении границы, заставляя их возвращаться в Крым или в Россию.

"Обращаемся к правительствам Польши, Латвии, Эстонии, Литвы и Грузии с просьбой обратить внимание на указанную проблему. Просим дружественные нам страны содействовать выезду представителей коренных народов Крыма с территории украинского Крыма и с территории рф в третьи страны. Сейчас поддержка коренных народов Крыма со стороны международного сообщества важна как никогда!", — подчеркнула Верещук.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил "частичную мобилизацию". Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ее пределах будут призваны 300 тысяч резервистов.