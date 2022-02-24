Украина разорвала дипломатические отношения с Россией
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией, которая сегодня начала военную операцию на территории Украины.

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"Это утро вошло в историю, но эта история разная абсолютно для нашей страны и для России. И мы разорвали дипломатические отношения с Россией", — сказал Зеленский во время брифинга для прессы.

Таким решением обе стороны лишаются возможности двусторонней коммуникации в дипломатической плоскости, отмечает агентство УНИАН. Украинские и российские дипломаты прекращают свою деятельность, а дипломатические отношения происходят при посредничестве третьих стран.

Ранее в четверг пресс-атташе российской дипмиссии на Украине Денис Голенко сообщил, что все российские дипломаты покинули страну.

Об отзыве украинских дипломатов из России пока не сообщалось.

В генеральном консульстве Украины в Санкт-Петербурге на вопрос корреспондента Би-би-си о разрыве дипломатических отношений ответили, что никаких комментариев не дают.

"Мы работаем в штатном режиме. Это горячая линия, которая действует для граждан Украины", — сказали в консульстве.

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BBC News Русская служба:

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