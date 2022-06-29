Украина сообщила о самом масштабном обмене пленными с начала войны

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о самом масштабном обмене пленными с начала войны. В Украину вернулись 144 военнопленных, из них — 95 защитников "Азовстали" и 43 бойцов полка "Азов". Среди возвращенных солдат — 23 офицера и 69 военнослужащих из числа младшего командного состава.

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Большинство освобожденных украинцев имеют тяжелые повреждения, пишет "Медуза" — огнестрельные и осколочные ранения, взрывные травмы, ожоги, переломы, ампутации конечностей. Все военные получают медицинскую и психологическую помощь.

На 126-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины.