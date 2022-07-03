Украина сообщила о задержании в Турции российского судна с зерном
Foto: Shutterstock

Киев сообщил о задержании в Турции российского судна с зерном
Турецкая таможня задержала российское судно с украинским зерном, сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Мы полностью сотрудничаем. Сейчас корабль стоит на входе в порт, он задержан турецкой таможней", - сказал Боднар в эфире украинского телевидения.

По его словам, решение о дальнейшей судьбе судна примут турецкие следователи на заседании, которое назначено на понедельник.

2 июля агентство Рейтер сообщило, что украинская сторона обратилась к Турции с просьбой задержать и арестовать сухогруз "Жибек жолы", который ходит под российским флагом, а на его борту, по утверждению Киева, находится зерно, вывезенное из оккупированного Россией Бердянска.

Судя по данным сервиса Marine Traffic, сухогруз "Жибек жолы" с 1 июля стоит на якоре возле турецкого порта Карасу.

Турецкая сторона информацию о его задержании не комментирует.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

BBC News Русская служба:

Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
TSI - лучшее место для учебы
DELFI Brand Studio Читайте также
Участвуй в конкурсе историй и получи страховку для домашнего питомца!
Как учиться бесплатно в частном университете, чтобы работодатели боролись за студентов?
TSI — Высшее образование в ногу с прогрессом
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
Один день в будущем: что ждет гостей Vizium
Образование британского качества — в Риге!