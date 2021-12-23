Украина стала главной темой большой пресс-конференции Путина

Ситуация в Украине и разногласия между Москвой и странами Запада в связи с концентрацией российских войск на границе с этим государством стали одной из основных тем ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Отвечая в четверг, 23 декабря на вопросы журналистов в Москве, Путин вновь обвинил Североатлантический альянс и власти Украины в создании напряженности.

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Путин вновь требует от Запада гарантий безопасности

По словам президента России, Запад должен предоставить Москве гарантии безопасности, а не требовать их от нее. По мнению Путина, дальнейшее продвижение НАТО на восток неприемлемо для России, так как это влечет за собой размещение у границ страны вооружений альянса. Он обвинил США в том, что они находятся "на пороге России".

Комментируя реакцию Запада на требования России, он указал: "В целом пока мы видим положительную реакцию. Американская сторона готова к переговорам в Женеве, представители назначены. Надеемся, что процесс пойдет по этому пути", — подчеркнул президент РФ. Ранее США и их европейские политики указавали, что одной из предпосылок для переговоров о безопасности должен стать отвод российских войск от границы с Украиной.

По данным западных источников у границы Украины размещено до 100 тысяч российских военных. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд выразила предположение, что Россия может вторгнуться в Украину в начале 2022 года. США и другие страны Запада пригрозили РФ самым жесткими санкциями на случай такого сценария.

Путин об отношениях России и Украины

В ответ на вопрос о том, допускает ли Кремль войну с Украиной, Путин заявил, что Россия никому не угрожает. По его мнению, складывается впечатление, что "киевские власти" готовят третью военную операцию в Донбассе. Он обвинил нынешнее руководство Украины в том, что с ним "практически невозможно" выстроить отношения, а также в отказе от выполнения Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе. По его словам, Россия видит свою роль в качестве посредника, а не в качестве стороны конфликта. В обстрелах в регионе он обвинил Киев, ни слова не сказав о действиях пророссийских сепаратистов в Донбассе.