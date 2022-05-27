Украина утратила контроль над Лиманом

Власти самопровозглашенной ДНР утверждают, что полностью захватили город. Украинские чиновники заявляют о потере его "большей части".

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Утром 27 мая российское государственное агентство РИА "Новости" сообщило со ссылкой на руководство ДНР, что "силы республик Донбасса освободили и установили полный контроль над Красным Лиманом". Так до 2016 года назывался город Лиман в Краматорском районе Донецкой области.

Вскоре глава Донецкой областной администрации Павел Кирилленко в интервью украинскому изданию "Громадьске" частично подтвердил эту информацию. "Бо́льшая часть Лимана не контролируется украинскими военными. <…> Произошла перегруппировка сил ВСУ для того, чтобы занять укрепленные позиции", — сообщил Кирилленко. Он добавил, что украинская армия планирует не только сдерживать врага на новых рубежа, но и по возможности совершать контратаки.

О начале штурма Лимана глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил три дня назад. Вечером 26 мая советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что Украина, возможно, потеряла контроль над городом, однако эти данные пока что не проверены.