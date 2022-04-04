Украина утверждает, что Латвия, Литва и Эстония готовятся закрыть свои границы с Россией

Польша, Латвия, Литва и Эстония в ближайшие 48-72 часа начнут процесс полной изоляции от России, таким образом закрыв свои наземные пути для доставки товаров в Россию. Об этом в своем Telegram сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем, пишет УНИАН

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"На прошлой неделе мы официально обращались к нашим коллегам с просьбой остановить любое автомобильное сообщение с РФ и РБ. Спасибо всем министрам транспорта перечисленных стран. Реакция мгновенная. Ждем окончательного результата", — написал Найем.

По его словам, в случае принятия положительного решения, границы с РФ и Беларусью будут полностью закрыты, а, значит, автосообщение и все транспортные перевозки станут невозможными.

Эстонские власти прокомментировали, что решение еще принято не было.

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич ("Новое Единство") заявил, что одностороннее закрытие латвийско-российской и латвийско-белорусской границы без синхронного регионального сотрудничества неэффективно. Глава МИД отметил, что для перемещения людей и товаров будут использоваться другие страны и цель не будет достигнута. Дополнительным фактором, который следует учитывать, является обязательство Литвы в контексте калининградского транзита.

В свою очередь, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") отметил, что подобное решение должно быть общим для всего ЕС, и отметила, что очень важно участие Финляндии. По его словам,

для всех вовлеченных стран важно принять такое решение, чтобы его нельзя было обойти через другую страну.