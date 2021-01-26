Украина увеличила допуск солдат НАТО для совместных учений

Верховная рада разрешила длительное присутствие в Украине в 2021 году до 2000 военных из США и столько же - из других стран НАТО. В стране пройдут семь международных маневров.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Верховная рада Украины во вторник, 26 января, приняла закон, который утвердил решение президента Владимира Зеленского допустить на территорию страны части и подразделения вооруженных сил других государств для участия в многонациональных учениях в 2021 году. Как сообщает агентство dpa, документ позволяет длительное присутствие в Украине до 2000 американских солдат и столько же - из других стран НАТО. Это на 1000 больше, чем годом ранее. Кроме того, закон разрешает круглогодичное пребывание в Украине иностранной военной техники и десяти натовских самолетов.

Иностранные военнослужащие будут заниматься подготовкой украинских коллег, а также участвовать в совместных учениях. По данным украинских СМИ, на территории страны в 2021 году будет проведено семь международных военных маневров, кроме того в течение года продолжится обучение с целью усилить взаимодействие воинских подразделений Украины с военными США, других государств НАТО, а также стран-участниц программы "Партнерство ради мира" в ходе миротворческих операций.

Расходы на подготовку и проведение учений - более 38,5 млн гривен (свыше 1,1 млн евро) - планируется финансировать из бюджета министерства обороны Украины на 2021 год по направлению "Подготовка войск, проведение операций и международных учений", сообщает агентство УНИАН