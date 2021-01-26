Украина увеличила допуск солдат НАТО для совместных учений

Верховная рада разрешила длительное присутствие в Украине в 2021 году до 2000 военных из США и столько же - из других стран НАТО. В стране пройдут семь международных маневров.
Верховная рада Украины во вторник, 26 января, приняла закон, который утвердил решение президента Владимира Зеленского допустить на территорию страны части и подразделения вооруженных сил других государств для участия в многонациональных учениях в 2021 году. Как сообщает агентство dpa, документ позволяет длительное присутствие в Украине до 2000 американских солдат и столько же - из других стран НАТО. Это на 1000 больше, чем годом ранее. Кроме того, закон разрешает круглогодичное пребывание в Украине иностранной военной техники и десяти натовских самолетов.
Иностранные военнослужащие будут заниматься подготовкой украинских коллег, а также участвовать в совместных учениях. По данным украинских СМИ, на территории страны в 2021 году будет проведено семь международных военных маневров, кроме того в течение года продолжится обучение с целью усилить взаимодействие воинских подразделений Украины с военными США, других государств НАТО, а также стран-участниц программы "Партнерство ради мира" в ходе миротворческих операций.
Расходы на подготовку и проведение учений - более 38,5 млн гривен (свыше 1,1 млн евро) - планируется финансировать из бюджета министерства обороны Украины на 2021 год по направлению "Подготовка войск, проведение операций и международных учений", сообщает агентство УНИАН