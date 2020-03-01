Украина ужесточила правила въезда в Россию

С 1 марта украинцы не смогут въехать в РФ без загранпаспорта. Ранее достаточно было внутреннего паспорта или даже свидетельства о рождении.

Власти Украины ужесточили правила поездок в Россию для своих граждан. Соответствующие изменения вступили в силу в воскресенье, 1 марта. В частности, украинцы теперь не смогут пересечь границу с Российской Федерацией без загранпаспорта. Об этом ранее сообщило министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, уточнив, что пересечение границы с РФ по внутреннему паспорту Украины или свидетельству о рождении теперь невозможно.

Министерство отметило, что в данный момент распространена практика, когда жители неподконтрольной Киеву территории Украины въезжают в Россию через пункты пропуска, контролируемые непризнанными "ДНР" и "ЛНР", а возвращаются через пункты пропуска, которые контролирует Киев. Этих жителей министерство предупреждает о необходимости "позаботиться об оформлении паспорта гражданина Украины для выезда за границу (загранпаспорта)".

Решение об ужесточении правил пересечения границы с Россией было принято в декабре 2019 года. Действовавший до сих пор упрощенный порядок въезда не соответствует "угрозам национальной безопасности страны в условиях вооруженной агрессии со стороны России", — заявил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.