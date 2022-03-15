Украина: в результате артобстрела погибли телеоператор и журналистка
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Пьер Закревский и Александра Куршинова погибли в результате артобстрела со стороны российских войск в северо-восточной части с. Горенка.

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Жертвами артобстрела стали оператор американского телеканала FoxNews, гражданин Ирландии Пьер Закревский и украинская журналистка Александра Куршинова. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Отмечается, что они погибли в результате артобстрела со стороны российских войск в северо-восточной части с. Горенка.

"Их коллега — журналист FoxNews Бенджамин Холл был ранен, но выжил. Врачам пришлось ампутировать часть голени", — говорится в сообщении.

Как сообщил телеканал Fox News, под Киевом машина команды попала под обстрел.

Напомним, ранее в Украине погиб журналист Брент Рено, его коллега получил ранения.

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