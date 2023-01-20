Украина весной этого года нанесет контрудар по России, допускает министр обороны США
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Министр обороны США Ллойд Остин заявил в пятницу, что весной ожидается контрнаступление Украины против России, и призвал союзников увеличить поставки оружия, чтобы помочь Киеву подготовиться.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"У нас здесь есть окно возможностей с этого момента и до весны, когда они начнут свою операцию, свое контрнаступление", — сказал Остин журналистам на заседании Контактной группы по обороне Украины в немецком городе Рамштайн. "Это немного времени, и нам нудно объединить правильные возможности".

Остин сказал, что западные союзники могут еще больше усилить поддержку Украины.

"Мы все могли бы сделать больше", — сказал Остин после встречи под руководством США, подчеркнув при этом, что Берлин является "надежным союзником", несмотря на отказ Германии одобрить поставки танков Leopard 2 в Украину.

Между тем председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли выразил серьезные сомнения в том, удастся ли Украине в этом году вывести российские войска со своей территории.

"С военной точки зрения я по-прежнему считаю, что в этом году будет очень и очень сложно военным путем вытеснить российские войска со всей Украины", — сказал Милли.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Главное – это банан! Опыт использования Nintendo Switch
Видео, как мы ловили и обучали покемонов
Главное – это банан! Опыт использования Nintendo Switch
Nintendo Switch Sports – бросайте вызов друзьям и побеждайте их в ловкости
Как бесплатно учиться в магистратуре и обеспечить себя работой
Тестируем видеоигру: как мы отрывались на трассах Mario Kart