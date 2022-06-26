Украина вновь закупила в Германии оружие напрямую у производителя

Украина по собственной инициативе вновь закупила партию вооружений напрямую от производителя в Германии. Киев на свои средства приобрел у концерна Dynamit Nobel Defence (DND) в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия около 2900 переносных противотанковых гранатометов RGW 90 Matador.

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Это оружие уже доставлено в Украину, сообщил еженедельник Welt am Sonntag со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

По сведениям издания, Киев еще в марте закупил у DND 5100 гранатометов RGW 90 Matador. Это означает, что Украина получила уже 8000 единиц такого вооружения. Факт поставки этого оружия Украине подразумевает, что эта сделка была одобрена правительством ФРГ. Министерство экономики ФРГ отказалось комментировать сообщение Welt am Sonntag.

Правительство Германии тоже обещало Украине вооружения, но уже за счет ФРГ. Между тем из обещанных Берлином 2700 зенитных ракет "Стрела" первоначально были поставлены лишь 500, еще 1500 ракет были переданы лишь после настоятельных просьб Киева. Украина также получила от Германии 500 ракет Stinger, 3000 фаустпатронов и 16 млн патронов.

На этой неделе правительство ФРГ обнародовало список поставленного Украине оружия. Из него следует, что с конца марта Германия поставляла Киеву преимущественно мины, взрыватели и ручные гранаты. Единственную до сих пор существенную поставку тяжелых вооружений - семь противотанковых гаубиц - Украина получила лишь на днях, хотя гаубицы были обещаны еще в начале мая.

Первые 15 зенитных самоходных установок Gepard, которые были обещаны Киеву еще в начале апреля, должны быть поставлены лишь в конце июля, а остальные - к концу августа. В начале июня также сообщалось, что Германия готова поставить Киеву четыре РСЗО Mars II, но на минувшей неделе министерство обороны ФРГ заявило, что может поставить лишь три такие системы.